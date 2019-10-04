الجمعة 4 أكتوبر 2019 18:50
شاهد: محمد علي يوجه فيديو جديد للسيسي
بث الفنان والمقاول المصري محمد علي تسجيلا جديدا على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وجهها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش المصري.
التفاصيل
- محمد علي قال إن السيسي يدير البلاد بشكل خاطئ وحول الجيش من أمن الحدود وحماية البلاد لإنتاج الأطعمة.
- محمد علي قال إنه لا يهاجم الجيش ولا يسعى لهدمه.
- أكد محمد علي أن الشرطة يتعين عليها أن تعمل على استقرار البلاد وحفظ الأمن بدلا من "إرهاب المواطنين".
- قال محمد علي إنه اضطر لمغادرة البلاد بعد أن سجل أصدقاء له انتقادات وجهها للسيسي ولرئيس الهيئة الهندسية آنذاك كامل الوزير.
خلفيات
- محمد علي هو مقاول وفنان مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
- خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة استجابة لدعوات محمد علي للمطالبة برحيل السيسي.
- المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور والفيديوهات.
المصدر
الجزيرة مباشر
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