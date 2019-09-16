الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:33
شاهد: محمد علي يدعو لعزل الرئيس المصري عبر هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي"
دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي المصريين لإطلاق هاشتاج (كفاية_بقى_ يا_ سيسي) للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
التفاصيل
- قال محمد علي في فيديو جديد بثه فجر الإثنين إن السيسي عليه الرحيل إذا حقق الوسم (الهشتاج) أكثر من 30 مليون تغريدة.
- لم تمر دقائق معدودة على إطلاق الفيديو حتى تصدر وسم " كفاية_ بقى_يا_سيسي" تويتر في مصر.
- أضاف محمد علي أن السيسي يربط سقوطه بانهيار الجيش المصري وهذا غير صحيح.
- خاطب علي الضباط في الجيش والشرطة في مصر مشيرا إلى أنهم متورطون في نظام فساد ورطهم في أعمال مشبوهة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم خاصة وأنهم يتقاضون راوتب متدنية على حد قوله.
- أشار إلى أن القوات المسلحة دورها حماية البلاد وليس " صناعة الصلصلة أو افتتاح سوبر ماركت" على حد قوله.
المصدر
الجزيرة مباشر
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