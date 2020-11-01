شاهد: لحظة وفاة قائد صاعقة قوات حفتر خلال حفل في بنغازي
وأظهرت اللقطات سقوط اللواء ونيس بوخمادة خلال إلقائه كلمة في افتتاح مدرسة بمدينة بنينا شرقي بنغازي.
ونشرت صفحة أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم قوات حفتر، بيانا نعت فيه بوخمادة، وقالت إنه توفي إثر إصابته بمرض "لم يمهله كثيرا" من دون تسمية المرض.
واعتبر مغردون أن اللواء الراحل كان مسؤولا عن قتل الأطفال وتعذيب الأبرياء، على حد قولهم.
"يا بابا المية مالحة" هكذا كان حال أطفال قنفودة ببنغازي..— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 1, 2020
ونيس بوخماده التابع لحفتر صاحب مقولة " شرع الله نحن معادش نبوه "
سيحاسب عند الله على تشريد ومقتل أطفال قنفودة وتعذيبهم..
وكل نفس بما كسبت رهينة.
أطفال قنفوذة في موعد لقاء عند الله مع احد خصومهم المجرم #ونيس_بوخمادة .— Khawla boshala (@ElgotaitKhawla) November 1, 2020
عند الله تجتمع الخصوم . pic.twitter.com/no5DR7yoHF
#عااااااجل |— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 1, 2020
وفاة آمر مليشيا القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للمجرم حفتر
ونيس بوخماده.
.— حلا ⵃⴰⵍⴰ (@x_hala_) November 1, 2020
أما والله إن الظلمَ شؤمٌ ...
وما زالَ الظلوم هو الملوم
إلى ديّان يوم الدين نمضي ...
وعند اللهِ تجتمعُ الخصوم
ستعلم في المعاد إذا التقينا ...
غدًا عندَ المليكِ مَنْ الظلوم
الله لاترحمه ولا تربحه والله يجعل قبره حفره من حفر النار#ونيس_بوخمادة
. pic.twitter.com/UBqYXLS47V
يا #ونيس_بوخمادة— بــنغازي 24 (@Bengazi24) November 1, 2020
هؤلاء في انتظارك ✋ pic.twitter.com/6YZBdOk7cZ