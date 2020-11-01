الصراع في ليبيا
الأحد 1 نوفمبر 2020 22:45

شاهد: لحظة وفاة قائد صاعقة قوات حفتر خلال حفل في بنغازي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة قائد صاعقة في قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، خلال افتتاحه مدرسة شرقي ليبيا.

وأظهرت اللقطات سقوط اللواء ونيس بوخمادة خلال إلقائه كلمة في افتتاح مدرسة بمدينة بنينا شرقي بنغازي. 

ونشرت صفحة أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم قوات حفتر، بيانا نعت فيه بوخمادة، وقالت إنه توفي إثر إصابته بمرض "لم يمهله كثيرا" من دون تسمية المرض.

واعتبر مغردون أن اللواء الراحل كان مسؤولا عن قتل الأطفال وتعذيب الأبرياء، على حد قولهم.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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