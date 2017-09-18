حوادث
الاثنين 18 سبتمبر 2017 10:12

شاهد: لحظة تصادم شاحنتين وانقلاب إحداهما على طريق بالصين

أسفر اصطدام مخيف بين شاحنتين عن انقلاب إحداهما على أحد الطرق، الأربعاء الماضي، في مدينة بينزهو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

ووفقا للفيديو الذي تم التقاطه من كاميرا لوحة القيادة لإحدى المركبات، حاولت الشاحنة على الجانب الأيمن من طريق المقاطعة 317، تجاوز رجل على دراجة ثلاثية العجلات، عندما انحرفت سيارته في الحارة المقابلة.

وكانت الشاحنة على وشك العودة إلى ممرها لكنها اصطدمت مع الشاحنة الحمراء فانقلبت وحجبت الطريق بالكامل وتناثر الفحم -الذي كان على متنها- في كل مكان.

بعد مراجعة الفيديو من كاميرا لوحة القيادة، قررت الشرطة أن سائق الشاحنة الذي حاول تجاوز المسار لم يتبع قوانين سلامة المرور على الطرق واللوائح على مرور الطريق، وتم تغريمه 100 يوان، ومحو ثلاث نقاط من رخصة القيادة الخاصة به.

المصدر
رويترز
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