الصراع في العراق
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 00:04

شاهد: لاجئ عراقي يستخدم الرمل والماء لتزيين مخيمه

رسوم تفصيلية خلقت باستخدام أبسط الأساليب؛ رمل وماء وإسفنج. إنها من أعمال مؤيد محمد حسين العراقي الذي يعيش في مخيم للنازحين على مشارف مدينة دهوك.

اضطر حسين وأسرته المكونة من خمسة أفراد إلى الفرار من القتال في الموصل قبل زهاء عام، ويعيشون هنا منذ ذلك الحين.

وبما أنه لا يوجد عمل ولا تسلية في المخيم، شرع مؤيد في رسم لوحات على الخيام المغبرة.

وما زال هناك مئات الآلاف ممن نزحوا بسبب الحرب في العراق، ومعظمهم في شمال البلاد.

ومؤخرا، نتجت موجة جديدة من النزوح بسبب المواجهات بين القوات العراقية والكردية.

 

المصدر
أسوشيتد برس
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