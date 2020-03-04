الأربعاء 4 مارس 2020 23:25
شاهد: كورونا يدفع الأمين العام لأوبك ووزير روسي للسلام بالأقدام
نشر الحساب الرسمي لمنظمة أوبك على تويتر فيديو يظهر الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وهما يتبادلان السلام بالأقدام خوفا من فيروس كورونا.
وأظهر الفيديو باركيندو ونوفاك وهما يتفاديان السلام بالأيدي ليحل بدلا من ذلك السلام بالأقدام ويلتقطان صورا رسمية.
وأعلنت أوبك قد تخفيض أعداد مندوبي الدول الأعضاء وغير الأعضاء للحد الأدنى كإجراء وقائي من فيروس كورونا.
👀😀#OPEC #JMMC pic.twitter.com/74JLW2XPhl— OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
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