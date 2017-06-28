إسرائيل
الأربعاء 28 يونيو 2017 10:35

شاهد: قناديل بحر تهدد بإغلاق محطة كهرباء رئيسية في إسرائيل

قال كبير المهندسين في محطة كهرباء رئيسية في إسرائيل، إن قطعانًا من قناديل البحر، جرفتها الأمواج من البحر المتوسط، هددت، الثلاثاء، بإغلاق المحطة في أيام الصيف الحارة.

وتستخدم محطة كهرباء أوروت رابين، التي تعمل بالفحم وتقع شمالي تل أبيب قرب مدينة الخضيرة الساحلية، مياه البحر في أنظمة التبريد بها.

وأضاف أن قناديل البحر تُسحب في نظام تبريد المحطة كل صيف تقريبا مهددًا بإغلاق محركات التبريد التي تعمل بالماء (توربينات المحطة) لكن العمال نجحوا في إنقاذ المحركات والتخلص من ذلك الحيوان الهلامي.

وأردف أنه يتم التخلص من الحيوان، الذي ينتمي لفصيلة الرخويات، في منشأة مخلفات تخضع لإشراف وزارة البيئة الإسرائيلية.

المصدر
رويترز
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إسرائيل
تل أبيب
محطة كهرباء
قناديل البحر
تهديد بإغلاق

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