أمريكا
الخميس 9 أغسطس 2018 13:20

شاهد: قطيع من الأبقار يساعد الشرطة في اعتقال متهمة

شارك قطيع من الأبقار في ولاية فلوريدا الأمريكية في مطاردة مشتبه بها، ما ساعد الشرطة في القبض عليها.

وأظهر مقطع مصور، التقطته كاميرا المراقبة الموجودة في مروحية شاركت في المطاردة، قطيع الأبقار وهو يلاحق المشتبه بها جينيفر آن كوفمان.

وكانت المروحية تقدم الدعم لقوة من الشرطة تطارد المشتبه بها على الأرض، وخلال المطاردة قال أحد أفراد طاقم المروحية لعناصر الشرطة على الأرض: "إذا كنتم ترون مجموعة كبيرة من الأبقار فإنها حرفيا تلاحقها".

ودفع القطيع المشتبه بها في نهاية المطاف إلى المرور عبر سياج كانت الشرطة بانتظارها خارجه، حيث ألقت القبض عليها. كما اعتقلت الشرطة متهما آخر كان بصحبتها.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في 5 أغسطس/آب، وإن المشتبه بها تواجه اتهامات تتعلق بمقاومة الشرطة وحيازة المخدرات.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
أمريكا
جريمة
مطاردة
أبقار

اقرأ أيضا

Thumbnail
مسؤول: الفصائل الفلسطينية ستوقف القتال إذا فعلت إسرائيل ذلك
Thumbnail
ماليزيا تغلق مركزا سعوديا لمكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم