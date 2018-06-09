طرائف
السبت 9 يونيو 2018 22:20

شاهد: فتى أمريكي يستعرض مهاراته المذهلة في لعب الغولف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمراهق أمريكي وهو يستعرض مهاراته المذهلة في اللعب بكرة الغولف.

وينشر الفتى، ويدعى غاريت كلارك، مقاطع مصورة لنفسه ولأحد أقربائه على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يلعبان الغولف بشكل مذهل.

ويقول كلارك إنه يأمل في أن تساهم المقاطع المصورة التي ينشرها في مزيد من الانتشار لرياضة الغولف.

وحصلت المقاطع على تفاعل قوي من جانب مستخدمي مواقع التواصل وأعاد الآلاف منهم نشرها على صفحاتهم وحساباتهم الشخصية.

المصدر
رويترز
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طرائف رياضية
رياضة الغولف
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مواقع التواصل الاجتماعي

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