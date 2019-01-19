شاهد: عراقيان يتحديان البطالة بمقهى الحافلة

واجه شابان عراقيان عدم وجود فرص عمل لهما عقب انتهاء دراستهما الجامعية بطريقة جديدة، حيث ابتكرا مشروعا خاصا بهما عبارة عن "مقهى الحافلة".

القصة الشابان العراقيان ابتكار طريقة جديدة لتناول القهوة في أجواء فريدة داخل مقهى في حافلة ملونة متوقفة في أحد شوارع المدينة.

مقهى الحافلة أو الباص هو فكرة الخريجين الذين لم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل بعد إنهاء الجامعة.

يوفر المقهى الجديد وظائف لخمسة أشخاص يقومون بالتسوق والتنظيف ويقدمون المشروبات. ويتمركز بالقرب من مركز تسوق في وسط المدينة.

يحصل المقهى على الكهرباء من المرافق في مرآب المركز التجاري، ويقف على طريق جانبي حيث لا يتوجب عليهم دفع رسوم.

معظم الزبائن هم طلاب جامعات من الشباب، إلى جانب بعض السياح الذين يقضون عطلة في المدينة.