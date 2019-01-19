العراق
السبت 19 يناير 2019 22:04

شاهد: عراقيان يتحديان البطالة بمقهى الحافلة

واجه شابان عراقيان عدم وجود فرص عمل لهما عقب انتهاء دراستهما الجامعية بطريقة جديدة، حيث ابتكرا مشروعا خاصا بهما عبارة عن "مقهى الحافلة".

القصة

  • الشابان العراقيان ابتكار طريقة جديدة لتناول القهوة في أجواء فريدة داخل مقهى في حافلة ملونة متوقفة في أحد شوارع المدينة.
  • مقهى الحافلة أو الباص هو فكرة الخريجين الذين لم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل بعد إنهاء الجامعة.
  • يوفر المقهى الجديد وظائف لخمسة أشخاص يقومون بالتسوق والتنظيف ويقدمون المشروبات. ويتمركز بالقرب من مركز تسوق في وسط المدينة.
  • يحصل المقهى على الكهرباء من المرافق في مرآب المركز التجاري، ويقف على طريق جانبي حيث لا يتوجب عليهم دفع رسوم.
  • معظم الزبائن هم طلاب جامعات من الشباب، إلى جانب بعض السياح الذين يقضون عطلة في المدينة.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
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العراق
شباب
عمل

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