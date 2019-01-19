السبت 19 يناير 2019 22:04
شاهد: عراقيان يتحديان البطالة بمقهى الحافلة
واجه شابان عراقيان عدم وجود فرص عمل لهما عقب انتهاء دراستهما الجامعية بطريقة جديدة، حيث ابتكرا مشروعا خاصا بهما عبارة عن "مقهى الحافلة".
القصة
- الشابان العراقيان ابتكار طريقة جديدة لتناول القهوة في أجواء فريدة داخل مقهى في حافلة ملونة متوقفة في أحد شوارع المدينة.
- مقهى الحافلة أو الباص هو فكرة الخريجين الذين لم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل بعد إنهاء الجامعة.
- يوفر المقهى الجديد وظائف لخمسة أشخاص يقومون بالتسوق والتنظيف ويقدمون المشروبات. ويتمركز بالقرب من مركز تسوق في وسط المدينة.
- يحصل المقهى على الكهرباء من المرافق في مرآب المركز التجاري، ويقف على طريق جانبي حيث لا يتوجب عليهم دفع رسوم.
- معظم الزبائن هم طلاب جامعات من الشباب، إلى جانب بعض السياح الذين يقضون عطلة في المدينة.
المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس