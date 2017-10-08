الولايات المتحدة
الأحد 8 أكتوبر 2017 20:57

شاهد: طرد مسلمة حامل من طائرة أمريكية

طردت الشرطة الأمريكية امرأة مسلمة حاملاً من على متن طائرة بعد أن شكت من وجود كلبين بالرحلة؛ بسبب معاناتها من الحساسية إزاء الحيوانات.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي (الأحد) مقطعاً مصوراً يُظهر لحظة طرد المسلمة وتدعي أنيتا دولتزاي من على متن الطائرة التابعة لشركة ساوث ويست الأمريكية.

وجرت الواقعة بتاريخ 26 من سبتمبر/أيلول على متن الرحلة التي كانت متجهة من مدينة بالتيمور إلى مدينة لوس أنجلوس، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وأوضحت المرأة، التي تدرس في كلية الفنون بمعهد ماريلاند، أنها اشتكت لمضيفي الطائرة من أنها تعاني من حساسية من الحيوانات بعدما لاحظت وجود كلبين.

وطلب موظفو الطائرة من الراكبة دولتزاي، بعد هذه الشكوى، النزول من الطائرة، إلا أنها رفضت فتم استدعاء الشرطة لإخراجها بالقوة.

شريط الفيديو، الذي التقطه أحد الركاب، أظهر رجال الشرطة وهم يسحبون ويجرون السيدة داخل الطائرة لإنزالها منها، وتبين فيما بعد أنها حامل.

المتحدث باسم شركة الطيران، كريس ماينز، رد على الواقعة، بقوله: طلبنا من المرأة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها تعاني من الحساسية إلّا أنها رفضت ذلك.

وفي المقابل، وصف محامي المرأة، أرغون إس سيثي، التي قدمت شكوى رسمية لدى الشرطة، توضيحات شركة الطيران بالكاذبة.

وقال المحامي إن عملية طرد أنيتا دولتزاي لم ترتبط بالشهادة الطبية، وإنما لكونها مسلمة وامرأة؛ ما يجعل تصرف شركة الطيران عنصريا.

كما أكدت شهادة أنيتا أن مضيف الطائرة، لم يطلب منها، تقديم شهادة طبية كما تدعي الشركة.

وأضافت أن الشرطة تعاملت معها بشكل وحشي، وأن الضباط أدلوا بتصريحات عنصرية بشأن المهاجرين.

جدير بالذكر أنّ قواعد شركة الطيران هذه، تشترط على المسافرين أن يغادروا الطائرة إذا ما كانوا يعانون أية حساسية من الحيوانات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
وكالات
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طائرة أمريكية
طرد مسلمة حامل
كلبين
شركة ساوث ويست الأمريكية
بالتيمور
لوس أنجلوس
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