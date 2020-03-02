الفلبين
الاثنين 2 مارس 2020 13:40

شاهد: حارس أمن يطلق النار عشوائيًا ويحتجز رهائن في الفلبين

العشرات أمام مركز التسوق للاطمنئان على ذويهم
العشرات أمام مركز التسوق للاطمنئان على ذويهم عقب إطلاق نار داخل المركز
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أعلنت الشرطة الفلبينية ومسؤولون محليون، اليوم الاثنين، أن حارس أمن سابقا أطلق النار داخل مركز تسوق في مانيلا، واحتجز نحو 30 رهينة.

وقال عمدة بلدة سان خوان، فرانسيسكو زامورا، إن أحد حراس الأمن أصيب عندما أطلق حارس الأمن السابق النار عشوائيًا في الطابق الثاني من مركز تسوق "في مول"، الواقع في حي جرين هيلز للتسوق في مانيلا. 

حارس أمن غاضب يطلق النار في مركز تسوق بالفلبين ويحتجز عشرات الرهائن

وغضب الرجل بعد أن سرحته وكالة الأمن التابعة لمركز التسوق؛ فاحتجز 30 موظفًا في مكتب الإدارة. 

وقال زامورا للصحفيين خارج مركز التسوق "الرهائن بخير، ونتفاوض حاليًا مع محتجزهم"، مشيرًا إلى أن المشتبه به مسلح، ويتردد أن لديه قنابل يدوية. 

وعقب فترة قصيرة من إطلاق النار، جرى إجلاء المئات من الموظفين والمتسوقين من المركز.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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