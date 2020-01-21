عزل ترمب
الثلاثاء 21 يناير 2020 21:32

شاهد: بدء محاكمة الرئيس الأمريكي بغرض عزله

قاعة اللجنة التي تنظر إجراءات مساءلة دونالد ترمب بالكونغرس
قاعة اللجنة التي تنظر إجراءات مساءلة دونالد ترمب بالكونغرس
رويترز
بدأت في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس دونالد ترمب بغرض عزله.

المصدر
الجزيرة مباشر
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عزل ترمب
دونالد ترمب
أمريكا

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