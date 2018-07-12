شاهد: المونديال يجمع قادة الناتو حول شاشة هاتف محمول

تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الحلف بالعاصمة البلجكية، بروكسل، مساء الأربعاء.

وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسا وزراء بريطانيا تريزا ماي، وألبانيا إيد راما، الدقائق الأخيرة من المباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

ونشر رئيس الوزراء الألباني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهره والقادة الآخرين وهم يتابعون الدقائق الأخيرة من المباراة، وهم واقفين على أقدامهم على هامش قمة الحلف.

الفيديو نشر على حساب رئيس الوزراء تحت عنوان "عاجل"، وظهر فيه كذلك وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن القادة بعد انتهاء المباراة، أخذوا يعلقون عليها، إذ قال رئيس وزراء ألبانيا بعد أن واسى نظيرته البريطانية لخسارتها المباراة أمام كرواتيا، إن "الكأس في طريقه إلى غرب البلقان".

كما أن وزير الخارجية التركي علّق بدوره على المباراة، وقال لرئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكم الذي أدارها هو التركي جنيد تشاكير.

وانتزعت كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين لهدف؛ لتواجه فرنسا يوم الأحد المقبل.