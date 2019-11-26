شاهد: الزمالك المصري يرفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة النادي اتخذ قرارا نهائيا بعدم خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة أمام الترجي التونسي، في قطر.

التفاصيل رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي: لن نخوض السوبر الأفريقي في قطر، سبق وطلبت خوض المباراة في تونس وعلى أرض المنافس، ولكن لم يلتفت أحد إلى هذا المقترح، وواصل الاتحاد الأفريقي تحدياته، ولن أقبل بقراره.

منصور: خلال اجتماع مجلس الإدارة ناقشنا الأمر بموضوعية، وكان هناك من يرى خوض اللقاء بشكل رياضي، إلا أن الغالبية رفضت الأمر بسبب وجود موقف سياسي معادٍ لمصر.

منصور: هذا هو موقف مجلس الإدارة الرسمي، إلا إذا كان للدولة رأي آخر فسيكون موقفنا مختلفا هذه المرة.

منصور: الملف كله يعود للدولة وهناك أجهزة محترمة والقرار النهائي سيكون لهم، وحتى لو كان القرار ضرورة السفر إلى قطر وخوض المباراة، سننفذ القرار لأننا جزء من الدولة.

منصور: قرارنا هو عدم اللعب في الدوحة، ولو عاقبنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف) سنلجأ للمحكمة الدولية.

منصور: الاتحاد الأفريقي وفاطمة سامورا، التي تشغل منصبي الأمين العام للفيفا والمشرف على الكاف، يستفزان جمهور الزمالك، سبق وأعادوا مباراة جينيراسيون السنغالي، ولماذا نلعب مباراة بين فريقين أفريقيين في آسيا؟!

منصور: حزين أن الترجي أصدر بيانا ذكر فيه أنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي.