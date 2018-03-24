فيضانات
السبت 24 مارس 2018 01:01

شاهد: إنقاذ رجل حاصرته الفيضانات

تسببت العواصف القوية التي هبت على ولاية كاليفورنيا الأمريكية في فيضانات قوية غمرت الشوارع في جميع أنحاء الولاية.

وتسببت العاصفة، التي دامت ثلاثة أيام، في سقوط كميات قياسية من الأمطار.

وأظهر مقطع مصور نشره مكتب حاكم الولاية عملية إنقاذ مثيرة لرجل حاصرته مياه الفيضانات داخل سيارته على أحد الطرق.

وفي المقطع، الذي صورته طائرة بدون طيار تابعة لإدارة الطوارئ في الولاية، يظهر رجل داخل سيارته فيما يستعد فريق من خدمات الطوارئ لإنقاذه باستخدام قارب سريع.

واقترب أفراد الإنقاذ بقاربهم من السيارة، وقام الرجل بالخروج من النافذة العليا لها ثم قفز إلى قارب النجاة.

المصدر
أسوشيتد برس
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فيضانات
ولاية كاليفورنيا الأمريكية
إنقاذ
أمطار غزيرة

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