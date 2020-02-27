الصراع في سوريا
الخميس 27 فبراير 2020 19:51

شاهد: أسرة تحتمي بمرزعة دجاج من جحيم النظام السوري

أسرة تهرب من قصف النظام السوري إلى مدجنة دجاج ومخزن أعلاف
أسرة تهرب من قصف النظام السوري إلى مدجنة دجاج ومخزن أعلاف
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تحت ضغط القصف وهروبًا من ويلات الحرب، خرج أبو عبدو وعائلته نازحين من ريف حلب الغربي، وذلك بالتزامن مع تقدم قوات النظام السوري على بلدتهم.
أسرة سورية تجبرها الظروف على السكن في مدجنة ومخزن أعلاف مهجور

توجهوا إلى أماكن عدة بحثاً عن مأوى، لكن دون جدوى، ولم يجدوا سوى مزرعة دجاج ومخزن أعلاف مهجور -بناحية راجو الواقعة شمال غربي عفرين- يحتمون فيه من البرد وجحيم النظام السوري.

حيث قاموا بتنظيفها من بقايا العلف وأوساخ الدجاج، وسكنوا فيها بلا نوافذ ولا أبواب ولا أيّ خدمات إنسانية مهما بلغت بساطتها.

ويعول أبو عبدو أسرةً قِوامها 20 شخصًا، بينهم ستة من المعاقين ذهنيًا -يعانون تخلفًا عقليًا- ويعيشون جميعًا وسط ظروف مأساوية للغاية.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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بشار الأاسد
عفرين
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تركيا- ضرب سوريا-استعدادت

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