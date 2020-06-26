تركيا
الجمعة 26 يونيو 2020 19:47

شاهد: أب ينتشل جثة ابنه بعد غرقه في بحيرة

لحظة انتشال الأب لابنه الغريق
لحظة انتشال الأب لابنه الغريق
مواقع التواصل
تداولت وسائل إعلام تركية، الخميس، مقطع فيديو يوثق مشاهد من انتشال أب جثة ابنه من بحيرة في مدينة زنغولداق المطلة على البحر الأسود شمال العاصمة أنقرة.

وقالت صحفية "حريات" التركية إن الأب بمجرد أن رأى جثة ابنه المفقود رفقة أربعة شبان آخرين اندفع باتجاه وسط البحيرة لانتشال جثة ابنه.

كان الابن ذو الرابعة عشرة ربيعا قد ذهب للسباحة بصحبة أربعة رفاق من قريته في البحيرة، واختفى بعدها لساعات، ثم عثر عليه غريقا، فاندفع الأب المكلوم نحوه صارخا لينتشله من المياه.

وأصيب جدّ الشاب الغريق بأزمة قلبية عقب علمه بغرق حفيده، وفق الصحيفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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