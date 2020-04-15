شاهد: أبل تكشف عن هاتف "آيفون إس إي 2" الجديد

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية، أبل، اليوم الأربعاء، عن الإصدار الجديد من أجهزة هواتفها "آيفون إس إي 2" (iPhone SE2).

وذكرت الشركة في بيان، أن الهاتف يأتي بشاشة تبلغ مساحتها 4.7 بوصة، وبعرض عالي الدقة (HD)، كما يدعم الجهاز الشحن اللاسكلي، والشريحة الإلكترونية (eSIM).

وأضاف البيان أن الهاتف مزود بمعالج A13 Bionic المستخدم في أجهزة iPhone 11 و iPhone 11 pro.

وبنفس الإصدار الأول من أجهزة "آيفون إس إي" فقد زوّد الجهاز ببصمة اليد، وليس بصمة الوجه، كما في الأجهزة الأخرى الحديثة من أجهزة آيفون.

ويأتي الهاتف الجديد بألوان ثلاثة وهي: الأبيض، والأسود، والأحمر، بينما المساحات المنتجة هي: 64 غيغابايت، و128 غيغابايت، و256 غيغابايت، في حين يبدأ سعره من 399 دولار أمريكي.

ويتميز بكاميرا عريضة بدقة 12 ميغابكسل بفتحة f / 1.8 ، ويستخدم معالج إشارة الصور والمحرك العصبي لـ A13 Bionic، وبمعنى آخر ، يحصل المستخدمون على بعض الميزات الموجودة في iPhone 11 مثل وضع بورتريه، وجميع تأثيرات الإضاءة بورتريه الستة والتحكم في العمق.

وقالت الشركة إن الطلب المسبق للهاتف يبدأ من يوم الجمعة المقبل، ويصل يوم 24 أبريل/نيسان الجاري لبائعي أبل المعتمدين في أمريكا، و40 دولة.