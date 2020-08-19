الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الأربعاء 19 أغسطس 2020 17:47

ساندرز مهاجما ترمب: الديمقراطية في بلادنا على المحك (فيديو)

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز
رويترز
تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً لمرشح الرئاسة السابق "بيرني ساندرز" وهو يُهاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" في مؤتمر الحزب الديمقراطي أمس.

وطالب "ساندر" الأمريكيين بالابتعاد عن انتخاب "ترمب" لتأثيره السلبي على مستقبل الديمقراطية في البلاد إلى جانب الآثار الاقتصادية والسياسية التي ستتأثر بوجوده لأربعة سنوات قادمة.

وقال "ساندرز" مُحذراً "إن مستقبل ديمقراطياتنا على المحك" مُطالباً داعمي ترمب ومن صوتوا له في الانتخابات الأخيرة بإعادة التفكير وانتخاب "بايدن" من أجل مستقبل أفضل لأمريكا.

وعبر وزير العمل الأمريكي السابق "روبرت ريتش" قائلاً "لا أحد يستطيع أن يضاهي بيرني ساندرز في سخطه لمصلحتنا ضد نظامنا المزور؛ وبمجرد هزيمة ترمب علينا أن نتحد لدفع أجندة تقدمية تتحدث عن احتياجات الناس منذ اليوم الأول".

كما عبر السناتور الأمريكي "كريس مورفي" قائلاً "الخطوات الدقيقة والهادفة التي يقوم بها بيرني ساندرز لجمع الحزب معاً ستخبرك بالقصة الكبيرة التي سيرويها جو بايدن بعد الفوز .."

فوز بايدن

وفاز نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن رسمياً الثلاثاء بالترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في مواجهة الرئيس دونالد ترمب الذي اتهمه بأنه "دمية" الجناح اليساري من حزبه.

المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن

 

وفي عملية تصويت كانت نتائجها مرتقبة، اختار المندوبون الديمقراطيون بغالبيتهم نائب الرئيس السابق لمنافسة الملياردير الجمهوري، في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الذي نظمه الحزب في ميلووكي بشمال الولايات المتحدة ويجري عبر الإنترنت بالكامل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وعلق بايدن (77 عاما) في رسالة مباشرة عبر الفيديو بالقول "شكرا لكم من صميم قلبي!".

وسيقبل بايدن الترشيح الخميس في كلمة يختتم بها المؤتمر لتحتدم بعدها الحملة الانتخابية.

وكان الرئيسان السابقان جيمي كارتر (95 عاما) وبيل كلينتون (73 عاما) نجمي الأمسية الثانية من المؤتمر، واتهم كلاهما الرئيس ترمب بإشاعة "الفوضى" في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية وصحية خطيرة.

وقال كلينتون "يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة. لكن بدلاً من ذلك، هو عين العاصفة. لا توجد فيه سوى الفوضى".

من جهته، أثنى كارتر على بايدن ذاكرا "خبرته وشخصيته ولباقته"، مؤكدا أنه قادر على "توحيدنا وترميم عظمة أمريكا".

وحصل بايدن على تأييد شخصيتين تحظيان بالاحترام في الحزب الجمهوري، هما الجنرال ووزير الخارجية السابق كولن باول وسيندي ماكين أرملة السناتور جون ماكين بطل حرب فيتنام الذي توفي عام 2018 والذي كان ترمب يبغضه بشدة، وهما يريان أن بايدن قادر على توحيد المعتدلين من الطرفين.

وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول

وسيلقي الرئيس السابق باراك أوباما كلمة مساء الأربعاء بعد كلمة لمرشحة بايدن لنيابة الرئاسة كامالا هاريس.

ترمب يسعى لخطف الأضواء

وفي هذه الأثناء، سعى ترمب لخطف الأضواء من الديمقراطيين فواصل تجواله في أرجاء الولايات المتحدة مركزا جهوده على الولايات الأساسية التي ستحسم السباق، قبل المؤتمر الوطني الذي ينظمه الحزب الجمهوري الأسبوع  المقبل وسيجري أيضا عبر الفيديو.

وبعد زيارة مينيسوتا وويسكونسن الإثنين، توجه الثلاثاء إلى أيوا ويوما في ولاية أريزونا حيث دافع عن حصيلته في مكافحة الهجرة.

"دمية"

وجدد ترامب هجماته على خصمه الذي ينعته بلقب "جو النعس" وقال ساعيا لتعبئة قاعدته الانتخابية المحافظة "جو بايدن دمية اليسار الراديكالي، الأمر يتخطى الاشتراكية".

وأضاف مثيرا تصفيق جمهوره "الصين تريده أن يفوز! إيران تريده أن يفوز!" طارحا نفسه في دور المفاوض الصلب.

زوجة أوباما تهاجم
ميشيل أوباما أثناء افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي الافتراضي
ميشيل أوباما

 

وكانت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما التي تحظى بشعبية منقطعة النظير بين الديمقراطيين، نددت في الليلة السابقة بـ"افتقاره التام والمطلق للتعاطف" واتهمته بإثارة انقسام عميق في المجتمع الأمريكي.

ورد الرئيس الذي يعاني من تدني التأييد له في استطلاعات الرأي، فكتب في تغريدة "ينسى الناس كم كانت بلادنا منقسمة في عهد أوباما/بايدن".

ورفض الانتقادات الموجهة لتعاطيه مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "أنقذ حياة الملايين".

وأكد ترمب أنه سيلقي كلمته في ختام المؤتمر الوطني الجمهوري من حدائق البيت الأبيض في 27 أغسطس.

وأكد رجل الأعمال السابق الذي حقق الفوز في انتخابات 2016 بقدرته على تحريك الحشود، "خلافا لميشيل أوباما، سألقي كلمتي بشكل مباشر. من الأفضل على الدوام حين تكون الأمور مباشرة".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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