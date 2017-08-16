كأس السوبر الإسبانية
الأربعاء 16 أغسطس 2017 22:26

رونالدو يشعر بالاضطهاد بعد رفض الطعن على عقوبة إيقافه

رويترز
اتهم كريستيانو رونالدو الاتحاد الاسباني لكرة القدم باضطهاده بعد رفض الطعن الذي قدمه على عقوبة إيقافه لخمس مباريات بسبب دفعه للحكم عقب طرده في ذهاب مباراة كأس السوبر الإسبانية.

ودفع رونالدو الحكم ريكاردو بورغوس بنغويتشيا في طريقه لمغادرة الملعب خلال مباراة الريال مع برشلونة في كامب نو يوم الأحد الماضي، والتي فاز فيها الريال 3-1.

وبالتالي سيغيب رونالدو عن لقاء الإياب في وقت لاحق اليوم في ملعب سانتياغو برنابيو إضافة لأول أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وقبل ساعات من مباراة الإياب قال رونالدو عبر تطبيق انستغرام (الأربعاء): "من المستحيل عدم اتخاذ رد فعل على هذا الموقف. خمس مباريات!! هذا يبدو زائدا عن الحد وسخيفا. هذا يسمى اضطهادا".

وربما يلجأ ريال مدريد للمحكمة الرياضية الاسبانية على أمل تقليص العقوبة.

وتعتزم مجموعة من مشجعي الريال الاحتجاج على ما يصفونه بظلم التحكيم برفع مناديل بيضاء في مباراة الإياب، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

المصدر
رويترز
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ريال مدريد
برشلونة
كريستيانو رونالدو
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طعن

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