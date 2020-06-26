الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 26 يونيو 2020 10:40

رغم قيود كورونا.. جماهير ليفربول تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

احتفالات جماهير ليفربول بلقب الدوري
رويترز
احتفل الآلاف من جماهير ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خارج ملعب أنفيلد أمس الخميس بعد انتهاء انتظار 30 عاما لأول بطولة في الدوري.

وضمن فريق المدرب يورغن كلوب اللقب بعد خسارة مانشستر سيتي 2-1 أمام مستضيفه تشلسي وتقدم الفريق الآتي من منطقة مرسيسايد بفارق 23 نقطة في الصدارة قبل سبع جولات من النهاية.

ورغم قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا انطلقت جماهير ليفربول إلى أنفيلد للتعبير  عن سعادتها باللقب.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية وقامت بغناء أشهر أغاني الفريق.

وحتى بعد تجاوز التوقيت منتصف الليل واصلت الجماهير التجمع خارج أنفيلد وتسلق البعض الأسوار.

وتقام كل مباريات الدوري بدون جماهير منذ استئنافها عقب التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال روب كاردن مساعد رئيس شرطة منطقة مرسيسايد إن أغلب الجماهير التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي واختاروا الاحتفال بشكل آمن.

وأضاف "للأسف... لم يلتزم الجميع بالقواعد الموضوعة. في الأيام المقبلة نطالب الجماهير بفعل الشيء المناسب والاحتفال بأمان في منازلهم أو عزلتهم الافتراضية".

وانتقلت الاحتفالات إلى وسط المدينة وأطلقت الجماهير أبواق السيارات للاحتفال باللقب الذي طال انتظاره.

انتقلت الاحتفالات إلى وسط المدينة وأطلقت الجماهير أبواق السيارات للاحتفال باللقب الذي طال انتظاره (رويترز)
المصدر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي

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