فيروس كورونا
الجمعة 19 يونيو 2020 13:52

دراسة أوربية: شدة أعراض كورونا ترتبط بفصيلة الدم والجينات.. كيف؟

دراسة: شدة أعراض مرض كورونا ترتبط بفصيلة الدم والجينات
رويترز
كشف خبراء أوربيون يبحثون عن أسباب تباين أعراض مرض كوفيد-19 بين المصابين أن فصيلة الدم وعوامل جينية أخرى قد تكون مرتبطة بدرجة شدة عدوى فيروس كورونا المسبب للمرض.

وتشير النتائج المنشورة في دورية (نيو إنجلاند جورنال) الطبية يوم الأربعاء إلى أن أصحاب فصيلة الدم (A) معرضون بدرجة أكبر من غيرهم للإصابة بالفيروس ومواجهة أعراض أشدّ.
وحلل الباحثون خلال ذروة الوباء في أوربا جينات أكثر من أربعة آلاف شخص بحثا عن عوامل مشتركة بين المصابين بالفيروس الذين عانوا من أعراض شديدة لمرض كوفيد-19.
واكتشف الباحثون شيوع مجموعة متغيرات في جينات مرتبطة باستجابة الجهاز المناعي بين أفراد عانوا من أعراض شديدة لكوفيد-19.
وارتبطت هذه الجينات أيضا ببروتين على سطح الخلايا يحمل اسم (إيه.سي.إي2 ) يستخدمه الفيروس لدخول خلايا الجسم وإصابتها.

ووجد الباحثون، بقيادة الدكتور أندريه فرانكه من جامعة كريستيان-ألبريخت في كيل بألمانيا والدكتور توم كارلسن من مستشفى جامعة أوسلو في النرويج، علاقة بين شدة المرض وفصيلة الدم.
وكان خطر الإصابة بأعراض شديدة لكوفيد-19 أعلى 45 في المئة بين أصحاب فصيلة الدم A مقارنة بغيرها من الفصائل، في حين كانت الخطورة أقل 35 في المئة مع أصحاب الفصيلة "O".
وقال كارلسن إن النتائج تقدم أدلة محددة بخصوص الأعراض المرضية التي قد تظهر في الحالات الشديدة لكوفيد-19" لكنه أشار إلى ضرورة إجراء أبحاث إضافية لتحقيق الاستفادة من تلك النتائج.

المصدر
رويترز
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فيروس كورونا
أعراض
الجينات
فصيلة الدم
دراسة

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