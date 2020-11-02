بريطانيا
الاثنين 2 نوفمبر 2020 15:17

دبلوماسية بريطانية تستشهد بمقولة لأبي بكر الصديق وتثير تفاعلا واسعا.. ماذا قالت؟

الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز
الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز
مواقع التواصل
استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، بمقولة للصحابي أبي بكر الصديق، يوصي فيها بعدم قطع الأشجار وتخريب الأرض.

ونشرت دياز تغريدة على حسابها في تويتر، قالت فيها "يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه".

وأضافت دياز "يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي (رقم) 26، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل"، وتابعت "من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ".

يذكر أن بريطانيا تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل، وذلك بعد تأجيل القمة التي كان من المزمع إقامتها وقت لاحق من هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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