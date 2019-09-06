الجمعة 6 سبتمبر 2019 20:22
حماس: استقالة غرينبلات دليل جديد على فشل صفقة القرن
قالت حركة حماس إن استقالة مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات من منصبه يعد "دليلا جديدا على فشل صفقة القرن".
وصفي قبها القيادي في حماس:
- الاستقالة مؤشر على تخبط الإدارة الأمريكية في خياراتها تجاه القضية الفلسطينية.
- المبعوث الأمريكي كان سيئ السمعة ومعاديا لشعبنا وحقوقه الثابتة، وغير آسفين على رحيله.
- وحدة الشعب الفلسطيني والثبات على الحقوق والتمسك بالمقاومة الشاملة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".
باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الخارجية بحركة حماس للجزيرة مباشر
- استقالة "دينامو صفقة العار"، هو دليل على فشلها، فهي ولدت ميتة.
- وحدة الشعب الفلسطيني وتوحده في رفض الصفقة رغم الانقسام، رفض التعاطي معها ورفض أي لقاءات بخصوصها، كان هذا بمثابة الصخرة، في وجه صفقة القرن.
- نحن نسعى لتحقيق كافة أهدافنا من خلال افشال صفقة القرن، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
استقالة غرينبلات
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن مساء الخميس في تغريدة عبر "تويتر" عزم غرينبلات الاستقالة والعمل في القطاع الخاص.
- ترمب لم يحدد موعد ترك غرينبلات لمنصبه ولا من سيخلفه.
- وسائل إعلام أمريكية قالت إن غرينبلات سيغادر منصبه بعد إعلان خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن.
- قبل أيام أعلن غرينبلات أنه سيتم عرض الجانب السياسي من صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 17 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
- في يونيو/ حزيران الماضي، عرض غاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، الجوانب الاقتصادية من الخطة السلام في مؤتمر في البحرين.
- الجانب الاقتصادي للخطة تضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشر سنوات.
- السلطة الفلسطينية قاطعت مؤتمر البحرين، كما قطعت أي تواصل رسمي مع البيت الأبيض منذ اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017.
- وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن آفي بيركوفيتش، أحد مساعدي كوشنر وأحد أعضاء فريق خطة السلام، سيتولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خلفا لـ"غرينبلات".
- غرينبلات تولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، وذلك ضمن فريق أمريكي شكله ترمب لصياغة خطة السلام بالشرق الأوسط.
المصدر
الأناضول