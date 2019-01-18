حصاد عربي متباين في الدور الأول لكأس آسيا

تأهلت سبعة منتخبات من ال11 منتخبا إلى دور الستة عشر للبطولة بنسبة حضور عربي تبلغ نحو 44 بالمئة

سبعة مقاعد و41 هدفا و13 انتصارا وثمانية تعادلات و12 هزيمة وصدارة ثلاث مجموعات.

هكذا يمكن حصر الحصاد العربي رقميا خلال الدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات.

ولكن هذه الأرقام تزامنت مع العديد من الأحداث والتفاصيل التي كانت شاهدة على المشاركة العربية التاريخية في بطولة كأس آسيا بهذه النسخة التاريخية التي شارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى.

تأهل للدور الثاني

من بين 24 منتخبا شاركت في هذه البطولة، كان هناك 11 منتخبا عربيا للمرة الأولى في التاريخ بنسبة تبلغ نحو 46% من عدد المشاركين في البطولة.

نسبة نجاح المنتخبات العربية في الدور الأول لم تختلف كثيرا إذ تأهلت سبعة منتخبات من الـ11 منتخبا إلى دور الستة عشر للبطولة بنسبة حضور عربي تبلغ نحو 44%.

المنتخبات المتأهلة هي الإمارات والبحرين والأردن والعراق وقطر والسعودية وعمان فيما ودعت منتخبات فلسطين وسوريا ولبنان واليمن البطولة من الدور الأول.

حققت هذه المنتخبات 13 انتصارا وثمانية تعادلات ومنيت بالهزيمة في 12 مباراة خاضتها بالدور الأول ليبلغ عدد النقاط التي حصدتها 47 نقطة من 99 نقطة متاحة في 33 مباراة، وذلك بنسبة نجاح بلغت نحو 47.5% علما بأن ال33 مباراة تتضمن ثمانية مواجهات عربية خالصة ما يعني أن العرب ظهروا في 25 مباراة فقط.

سجلت المنتخبات العربية 41 هدفا من بين 96 هدفا شهدته مباريات الدور الأول لتكون نسبة الأهداف العربية في الدور الأول نحو 43 % من إجمالي عدد الأهداف المسجلة في هذا الدور.

توضح النسب أن المشاركة العربية لم تكن جيدة فقط على مستوى عدد المنتخبات المتأهلة للنهائيات وإنما على مستوى النتائج أيضا.

إلى جانب هذه الأرقام، كانت هناك العديد من الخطوط العريضة والأحداث شاهدة على المشاركة العربية في كأس آسيا 2019 بالإمارات ومنها:

صدارة ثلاثية

ثلاثة منتخبات عربية تصدرت مجموعاتها في الدور الأول وهي الإمارات والأردن وقطر في المجموعات الأولى والثانية والخامسة على الترتيب، فيما احتل منتخبان هما العراق والسعودية المركز الثاني في المجموعتين الرابعة والخامسة على الترتيب وكان المركز الثالث هو بوابة عبور المنتخبين البحريني والعماني من المجموعتين الأولى والسادسة على الترتيب.

المنتخب الأردني احتل صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط

العلامة الكاملة

المنتخب القطري هو الوحيد من بين المنتخبات العربية الذي حقق العلامة الكاملة وحقق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها في الدور الأول ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط فيما اقترب منه المنتخب الأردني الذي تصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط والمنتخب السعودي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط.

أما المنتخب الإماراتي فتصدر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط من انتصار واحد وتعادلين.

منتخبات لا تعرف الفوز

ودعت منتخبات فلسطين وسوريا واليمن البطولة دون تحقيق أي فوز حيث حصد المنتخب الفلسطيني نقطتين من تعادلين وهزيمة، ونال المنتخب السوري نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين ومني المنتخب اليمني بثلاث هزائم متتالية.

الأفضل هجوما

المنتخب القطري فرض نفسه كأفضل منتخبات البطولة من الناحية الهجومية إذ أحرز عشرة أهداف منها ستة أهداف في شباك كوريا الشمالية، ولا يقترب منه سوى منتخبا أوزبكستان وإيران برصيد سبعة أهداف لكل منهما، ثم من المنتخبات العربية كل من العراق والسعودية برصيد ستة أهداف لكل منهما بالتساوي مع اليابان وأستراليا.

عقم هجومي

كان المنتخبان الفلسطيني واليمني هما الوحيدين اللذين فشلا في هز الشباك خلال مبارياتهما بالدور الأول ليودعا البطولة صفر اليدين من حيث الأهداف.

صلابة الدفاع

منتخبان فقط من الفرق العربية هما الأردن وقطر حافظا على نظافة شباكهما تماما خلال مباريات الدور الأول، وكانا الأفضل من الناحية الدفاعية فيما كان منتخب كوريا الشمالية هو الأسوأ من الناحية الدفاعية إذ اهتزت شباكه 14 مرة، ولم يقترب منه من المنتخبات العربية سوى اليمن إذ اهتزت شباكه عشر مرات.

قمة إماراتية وتدارك بحريني

حافظ المنتخب الإماراتي على صدارته للمجموعة الأولى بتعادل صعب للغاية مع نظيره التايلاندي 1-1 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة فيما تدارك المنتخب البحريني الموقف في الجولة الثالثة وأفلت من الخروج المبكر من البطولة بفوز صعب ومتأخر للغاية 1-صفر على نظيره الهندي بفضل هدف في الوقت بدل الضائع للمباراة ليصبح الوحيد من بين المنتخبات المتأهلة عبر المركز الثالث الذي أحرز أربع نقاط فيما تأهلت باقي المنتخبات صاحبة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط فحسب.

تغيير غير موفق

فاجأ البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الأردني الجميع بتغيير طريقة لعب الفريق في مباراته الثالثة بالمجموعة والتي تعادل فيها مع نظيره الفلسطيني سلبيا من خلال أسلوب الهجوم الضاغط وترك فرصة الهجمات المرتدة للمنافس على عكس ما كان عليه في مباراتيه السابقتين أمام أستراليا وسوريا عندما حقق الفوز في كليهما من خلال الاعتماد بشكل أكبر على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

سقوط النسور

كان السقوط المدوي للمنتخب السوري (نسور قاسيون) في البطولة وخروج الفريق من الدور الأول بمثابة واحدة من المفاجآت الكبيرة في ظل المستوى الذي ظهر عليه الفريق في السنوات الأخيرة وامتلاكه لخط هجوم من أقوى الخطوط في القارة الأسيوية بقيادة عمر السومة وعمر خربين.

سقوط مدوي للمنتخب السوري في البطولة

صدمة لبنانية

المنتخب اللبناني كان الوحيد من أصحاب المركز الثالث الذي حصد ثلاث نقاط ولم يتأهل للدور الثاني علما بأنه حقق الفوز الكبير 4-1 في الجولة الأخيرة على منتخب كوريا الشمالية قبل أن يتلقى الصدمة إذ ودع البطولة بعدما حل خلف المنتخب الفيتنامي في ترتيب أصحاب المركز الثالث، وذلك بسبب قواعد اللعب النظيف والتي تعتمد على النقاط السلبية ضد كل فريق بسبب البطاقات الصفراء والحمراء.

صدام عربي