السبت 19 أكتوبر 2019 16:22
جدول زمني بأبرز أحداث الحركة الانفصالية التي هزت إسبانيا
تواصلت المظاهرات الحاشدة في مدينة برشلونة احتجاجا على الأحكام القضائية بإدانة 12 من زعماء الحركة المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وتحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان.
وقاد هؤلاء الزعماء الـ 12 محاولة لانفصال إقليمهم عندما نظموا استفتاءً شعبيا في عام 2017 تمخض عن أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في تاريخها الحديث.
وأظهر استطلاع للرأي أن سكان الإقليم الصناعي المزدهر البالغ تعدادهم 7.5 مليون نسمة منقسمون تقريبا حول قضية الانفصال.
فيما يلي نلقي نظرة على أبرز الأحداث في هذه الأزمة السياسية حسب تسلسلها الزمني
28 يونيو/حزيران 2010
- أثار حكم قضائي غضب العديد من الكتالونيين لإجهاضه قانونا جديدا منح حكومة الإقليم مزيدا من الصلاحيات.
- تأججت نزعة الانفصال مدفوعة بالمتاعب الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا.
11 سبتمبر/أيلول 2012
- مئات الألوف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع في برشلونة دعما للانفصال.
25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012
- لأول مرة، تنجح أحزاب سياسية مؤيدة للانفصال في الحصول على أغلب المقاعد –وليس غالبية الأصوات- في برلمان إقليم كتالونيا.
9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014
- على إثر رفض الحكومة الإسبانية المصادقة على استفتاء حول الانفصال، أجرت السلطات الكتالونية اقتراعا رمزيا على الاستقلال متجاهلة بذلك حظرا صادرا من المحكمة الدستورية. عوقب رئيس الإقليم آنذاك آرتور ماس وثلاثة من أعضاء حكومة الإقليم بالغرامة لتمردهم وسوء استخدامهم المال العام.
9 يونيو/حزيران 2017
- رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت، الذي خلف آرتور ماس في المنصب، يعلن خططا لإجراء استفتاء "ملزم" بشأن الاستقلال، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل السلطات المركزية والمحاكم بعدم قانونية هذا الإجراء.
- رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يتعهد بمنع إجراء الاستفتاء.
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017
- أكثر من مليوني شخص يصطفون أمام المدارس للتصويت في الاستفتاء، فيما آثر معظم الكتالونيين الراغبين في بقاء إقليمهم ضمن إسبانيا التزام بيوتهم.
- بينما تنحى أفراد شرطة كتالونيا جانبا في معظم الأحيان، داهمت قوات الحرس المدني والشرطة الوطنية في زي مكافحة الشغب العديد من مراكز الاقتراع واشتبكوا مع الناخبين، وبيغديمونت يعلن أن الحركة الانفصالية حققت فوزا كاسحا في الاستفتاء.
16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
- أصدر قاضٍ أوامر باعتقال الزعيمين الانفصاليين خوردي سانشيز وخوردي كوشارت بتهمة التحريض على الفتنة.
27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
- بيغديمونت يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف نزع فتيل الأزمة، ويقرر المضي في خططه والبرلمان الكتالوني يعلن الإقليم جمهورية مستقلة.
- لم تعترف أي قوة أجنبية بقرار البرلمان. راخوي يحتكم إلى سلطاته الدستورية لتولي شؤون كتالونيا، ويقصي بيغديمونت ومجلس وزرائه.
31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
- بيغديمونت وعدد من أعضاء مجلس وزرائه المقالين يفرون إلى بلجيكا. بيغديمونت يقرر الاستمرار قدما لمنع تسليمه إلى إسبانيا، ويستقر به المقام في ووترلو.
الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
- قاضٍ يأمر باحتجاز أوريول جونكويراس نائب بيغديمونت، وثمانية آخرين من أعضاء الحكومة الكتالونية السابقة الذين لم يفروا من البلاد.
12 فبراير/شباط 2019
- البدء بمحاكمة جونكويراس، وكوشارت، وسانشيز وتسعة من رفاقهم في مقر المحكمة العليا بمدريد.
12 يونيو/حزيران 2019
- انتهاء جلسات الاستماع بعد استجواب 500 شاهد، وبثها تلفزيونيا على الهواء مباشرة.
14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
- المحكمة العليا تصدر حكما بإدانة زعماء الحركة الانفصالية الـ12 جميعهم وإيداع تسعة بالسجون. الحكم على جونكويراس بالسجن مدة 13 عاما للتحريض على الفتنة وإساءة استخدام المال العام، بينما حُكم على ثمانية آخرين، من بينهم كوشارت وسانشيز بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات إلى 12سنة.
- بُرئت ساحتهم جميعا من أخطر التهم –وهي التمرد- والتي تبلغ عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 25 سنة.
- على نحو منفصل، أصدر قاضٍ مذكرة دولية باعتقال بيغديمونت. وأعقب هذا القرار اندلاع احتجاجات سلمية، قبل أن تتخللها أعمال عنف لخمسة أيام متتالية في برشلونة ومدن أخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية