الأربعاء 3 أبريل 2019 17:20
تركيا: سنمضي قدما في شراء منظومة إس-400 الروسية
أكد وزيرالخارجية التركي مولود تشاوش أوغلوأن بلاده ستشتري منظومة إس-400 الصاروخية الروسية رغم ضغوط الولايات المتحدة التي علقت تسليم معدات لطائرات إف-35 التي تعاقدت أنقرة على شرائها.
التفاصيل
- أوغلو أمام منتدى أبحاث في واشنطن: صفقة منظومة إس-400 الصاروخية منتهية ولن نتراجع عنها.
- تشاوش أوغلو: لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا، وهي لن تدخل هذا المسار.
- تشاوش أوغلو: تركيا لجأت إلى روسيا لأنها لم تتمكن من شراء صواريخ باتريوت الأمريكية.
- تشاوش أوغلو: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في مكالمة هاتفية إن سلفه باراك أوباما ارتكب "خطأ" بعدم بيع النظام إلى أنقرة.
- تشاوش أوغلو: صفقة إس-400 لا تعني أن أنقرة تؤيد مواقف روسيا.
- تشاوش أوغلو: نختلف مع روسيا في عديد من القضايا.
- تشاوش أوغلو: نحن نعمل مع روسيا. لكن هذا لا يعني أننا نقوض الحلف ونتفق مع روسيا على كل شيء. لا يوجد تحول في سياستنا الخارجية.
- تشاوش أوغلو: نظام إس-400 سيكون منفصلاً عن البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي في تركيا ولن تكون له صلة مع طائرات إف-35.
- الولايات المتحدة أعلنت الإثنين أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بالمقاتلات إف-35 الأمريكية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.
- متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال: "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا".
- المتحدث أضاف: "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".
خلفيات:
- توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا -الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي- منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر مرارا أن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ "اس-400".
- حذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
- في ديسمبر/كانون الأول، وافقت واشنطن على صفقة بيع منظومة باتريوت الأمريكية الدفاعية المضادة للطيران التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.
- تركيا شريك في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.
- صواريخ إس 400 هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ البالستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأمريكية، ومن المفترض أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا في يوليو/تموز المقبل.
- كانت تركيا -التي استثمرت نحو مليار دولار في هذا البرنامج- تعتزم شراء مئة طائرة من طراز إف 35، وقد بدأ طيارون أتراك التدرب مع نظرائهم الأمريكيين، وتسلمت أنقرة بالفعل مقاتلتيْن منها في يونيو/حزيران الماضي، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات