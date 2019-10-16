الأربعاء 16 أكتوبر 2019 00:06
تركيا تدعو يويفا للتعقل بشأن التحقيق حول تحية عسكرية لمنتخبها
قال الاتحاد الأوربي للقدم (اليويفا) إنه يحقق في أداء لاعبي المنتخب التركي التحية العسكرية تضامنا مع عملية "نبع السلام" في سوريا في مباراتين للمنتخب ضمن تصفيات أوربا 2020.
التفاصيل
- الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا" قال،الثلاثاء، إنه يحقق في وجود "سلوك سياسي استفزازي محتمل" من قبل اللاعبين خلال المباراة التي أقيمت في باريس، أمس الإثنين، ومباراة أخرى أمام ألبانيا في تصفيات بطولة أوربا 2020 في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
- أوليفييه جيرو تقدم لفرنسا في الدقيقة 75 قبل أن يدرك كان ايهان التعادل بعدها بست دقائق. واصطف زملاؤه في الفريق أمام الجمهور وأدوا التحية العسكرية.
Salut militaire de l’équipe de Turquie devant leurs supporters. #FRATUR #FranceTurquie pic.twitter.com/NkxRy8CJVC— Jean Pierre Duthion (@halona) October 14, 2019
- بعد مباراة ألبانيا الأسبوع الماضي، نشر الاتحاد التركي لكرة القدم صورة للاعبي المنتخب والفريق الفني وهم يؤدون التحية العسكرية داخل غرفة الملابس وكتب معلقا إن الفريق "يهدي هذا الانتصار لجنودنا الشجعان ولأرواح الشهداء".
Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. 🇹🇷 pic.twitter.com/NNZKlnnWga— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 11, 2019
- وزير الرياضة التركي محمد قصاب أوغلو دعا اليويفا إلى "التصرف بتعقل"، ودافع عن طريقة احتفال منتخب بلاده قائلا إن اليويفا يتبع معايير مزدوجة عندما يفتح تحقيقا بهذا الشأن رغم أنه لم يفعل الأمر ذاته عندما قام انطوان غريزمان مهاجم فرنسا بأداء التحية للرئيس ايمانويل ماكرون.
- قصاب أوغلو: أود القول ان المجتمع الرياضي العالمي لن ينخدع بهذه الجهود التي يبذلها هؤلاء الذين يحاولون نقل فشلهم في الملعب إلى أماكن أخرى عن طريق بعض الحيل على الطاولة.
- أوغلو: هؤلاء الذين لم يقولوا أي كلمة بشأن التحية العسكرية التي أداها غريزمان في نفس اليوم في الوقت الذي يسعون فيه للخروج بمعنى آخر من التحية الجميلة التي أداها لاعبو منتخب الوطني.
- أوغلو: هذه مكائد قديمة ولم تعد تنطلي على أحد، على أن الجميع يدرك جيدا أن تحية اللاعبين تعني رسالة سلام وحب.
- المدرب التركي المخضرم شينول جونيش دافع هو أيضا عن تصرف اللاعبين، قائلا إن ما حدث كان نوعا من التقدير للقوات المسلحة ولا يحمل أي إشارة سياسية أو أي نوع من الاستفزاز.
- جونيش أضاف في مؤتمر صحفي عقب المباراة "محاولة البحث عن نوايا خبيثة خلف التحية العسكرية أمر خاطئ تماما. فعلنا ذلك لتحية جنودنا. لكننا لا نقول اذهبوا واقتلوا البشر".
- نادي سانت باولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم قال إنه استغنى عن لاعب الوسط التركي جينك شاهين بسبب منشور عبر تطبيق انستغرام يدعم فيه تدخل العملية العسكرية لبلاده في شمال سوريا.
- سانت باولي قال في بيان "أعفى النادي جينك شاهين من التدريب ومن واجبات اللعب مع الفريق بأثر فوري".
- تحظر لوائح الاتحاد الأوربي لكرة القدم أي تعبيرات سياسية داخل الملاعب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات