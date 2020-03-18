بمناديل ورقية.. مشاهير كرة القدم يشاركون في "تحدي البقاء بالبيت"
نشر اللاعبون والمدربون حول العالم عبر وسم (#StayAtHomeChallenge) أي "تحدي البقاء في البيت" مقاطع لهم وهم يستعرضون مهاراتهم في اللعب، ولكن بـ "بكرة مناديل ورقية" وليس بكرة القدم.
ويستهل اللاعبون التحدي في العادة بتطهير أيديهم جيدًا من خلال معقم، كنوع من التوعية بضرورة الحرص على النظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.
وفي مصر، حفز لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي رمضان صبحي زملاءه على المشاركة في التحدي من خلال مقطع قام بتصويره من حديقة منزله.
استجاب للتحدي عدد من اللاعبين المصريين من بينهم حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، وأحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، كما شارك لاعب نادي الزمالك محمد إبراهيم في التحدي.
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Please stay home🙏🏻 I challenge @emadmeteb90plus @ahmedhossammido @hazem14emam for the #stayathomechallenge
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وقد بدأ التحدي على المستوى العالمي بمشاركة عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي والأندية الأوربية؛ وأبرزهم: برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، وأوديون إيغالو في مانشستر يونايتد يونايتد، وفرانك دي بوي المدير الفني لأتلانتا يونايتد إف سي، وعلي رضا جهان بخش لاعب المنتخب الإيراني والنادي الإنجليزي الممتاز برايتون آند هوف ألبيون، وليون باتريك بيلي لاعب نادي باير ليفركوزن من الدوري الألماني وفريق جامايكا الوطني.
I challenge: @DEalesATLUTD @bocaboca3 @glassy_11 and all players and fans @ATLUTD to join me doing the #StayAtHomeChallenge #staysafe #stayhealthy pic.twitter.com/4yPQSpefd8— Frank de Boer (@FdeBoerofficial) March 17, 2020
Bruno Fernandes takes on the #StayAtHomeChallenge in his United shorts 🧻 pic.twitter.com/eecFFP1qS— utdreport (@utdreport) March 16, 2020
من هم این چالش پیج @433 رو قبول میکنم، لطفا تو خونه هاتون بمونید و از بودن کنار خانواده لذت ببرید،دستاتون رو خوب بشورید و تمیز نگه دارید تا به امید خدا از شر این بیماری و ویروس خطرناک راحت بشیم،مراقب خودتون و عزیزاتون باشید❤️ شما هم این چالش رو تو خونه انجام بدید،من رو تو استوری اینستاگرامتون تگ کنید و برای من ارسال کنید که تکنیک شما رو هم تو صفحه ی خودم بذارم و لذت ببریم😍 #stayathomechallenge Challenge Accepted @433 #StayHome Make sure you wash your hands and keep it safe🙌🏼❤️ I nominate @kariiiiim10 @mohamad_reza_jb and @steven_alzate98 Goodluck lads👀. I’ve used Hand Sanitiser btw😜
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