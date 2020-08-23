بطلا العالم في الملاكمة "تايسون" و"جاك" يصليان في مقهى أمريكي (فيديو)
وكتب جاك، قائلاً "أُصلي جنبًا إلى جنب مع أخوي المسلميْن، مايك تايسون وعامر عبدالله.. الحمد لله". وتفاعل مغردون مع المقطع المنشور، وعبروا عن فرحتهم من المشهد، إلى جانب دعاء آخرين لهم.
Praying side by side with my brothers @MikeTyson & @TeamAbdallah #muslimbrothers #alhamdulillah pic.twitter.com/RpdXCfYWme— Badou Jack (@BadouJack) August 23, 2020
وولد جاك لأب غامبي وأم سويدية، ونشأ على دين أبيه الإسلام ولا يزال ملتزمًا به حتى يومنا هذا، ويقيم جاك الآن في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غربي الولايات المتحدة.
أما الملاكم الأمريكي مايك تايسون الملقب بالرجل الحديدي، فقد أعلن إسلامه، من قبل بعد دخوله السجن في إحدى القضايا، حيث وجد في خلوة السجن فرصة لمراجعة حياته حتى قرر اعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه "مالك".
Mike Tyson & Badou Jack praying. God Almighty gives guidance to all those who seek it. He forgives your sins without the need to confess to human beings. https://t.co/qCi6Us3GbA— Shaykh Faheem (@ShaykhFaheem1) August 23, 2020
أما عامر عبدالله المحسيري بطل العالم للكيك بوكسنغ، فهو من أصل أردني، وعُرف في أمريكا بوطي صوت الآذان ومقاطع لآيات من القرآن الكريم أثناء دخوله أرض المباراة.
وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يصمت احتراما وتقديرا لنداء الإسلام ولصوت الذكر الحكيم، وفق تصريحات سابقة له.
Iron mike might not be the best muslim but still humble enough to pray to the lord who made him https://t.co/UsRjgG5YMp— mofo booty (@MoFoBooty) August 23, 2020
Alhamdulillah beautiful sight to see 🤲🏽 @MikeTyson @BadouJack @TeamAbdallah— Mutah Beale مطاع بيل (@MutahNapoleon) August 23, 2020
May Allah preserve you all 💪🏽 pic.twitter.com/7rHvk0uloi
Wow this is beautiful— madison (@SaballyMadi) August 23, 2020
So mike been Muslim its never a fake new....#Ahamdoulillah https://t.co/Bbz1Xfx6n4
SubhanAllah Tho it's farz on them but These type of Videos have Strong impact on Society @MikeTysonhttps://t.co/GdSLUT9wi1— Ali Aslan 🧢 (@Ali_Aslan_01) August 23, 2020
#Ruglife— Hasib Noor (@hasibmn) August 23, 2020
I grew up in the Masjid in Albany (Troy) where @MikeTyson accepted Islam
Allah bless us all https://t.co/oVxFbysHqh