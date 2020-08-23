الولايات المتحدة
الأحد 23 أغسطس 2020 15:06

بطلا العالم في الملاكمة "تايسون" و"جاك" يصليان في مقهى أمريكي (فيديو)

المصارعون الثلاثة يصلون في أحد المقاهي بالولايات المتحدة
مواقع التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا نشره بطل العالم في الملاكمة "بادو جاك"، على تويتر، صباح اليوم الأحد، بينما يؤدي صلاة المسلمين في أحد المقاهي الأمريكية.

وكتب جاك، قائلاً "أُصلي جنبًا إلى جنب مع أخوي المسلميْن، مايك تايسون وعامر عبدالله.. الحمد لله". وتفاعل مغردون مع المقطع المنشور، وعبروا عن فرحتهم من المشهد، إلى جانب دعاء آخرين لهم.

وولد جاك لأب غامبي وأم سويدية، ونشأ على دين أبيه الإسلام ولا يزال ملتزمًا به حتى يومنا هذا، ويقيم جاك الآن في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غربي الولايات المتحدة.

أما الملاكم الأمريكي مايك تايسون الملقب بالرجل الحديدي، فقد أعلن إسلامه، من قبل بعد دخوله السجن في إحدى القضايا، حيث وجد في خلوة السجن فرصة لمراجعة حياته حتى قرر اعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه "مالك".

أما عامر عبدالله المحسيري بطل العالم للكيك بوكسنغ، فهو من أصل أردني، وعُرف في أمريكا بوطي صوت الآذان ومقاطع لآيات من القرآن الكريم أثناء دخوله أرض المباراة.

وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يصمت احتراما وتقديرا لنداء الإسلام ولصوت الذكر الحكيم، وفق تصريحات سابقة له.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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