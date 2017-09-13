الفلانتاين
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 10:59

برلمان الفلبين يحدد ميزانية 20 دولارا لهيئة انتقدت سياسات الرئيس

الشرطة الفلبينية توسعت في قتل المشتبه بهم في حملتها على تجارة المخدرات
رويترز
حدد مجلس النواب الفلبيني ميزانية قدرها 20 دولارا فقط في عام 2018 لهيئة حقوقية رسمية انتقدت الحملة التي تشنها السلطات ضد تجارة المخدرات، والتي شهدت توسعا في القتل خارج نطاق القانون.

وقال رئيس مجلس النواب، والذي يعد واحدا من أبرز حلفاء دوتيرتي، متحدثا لمفوضية حقوق الإنسان: "إذا أردتم أن تحموا حقوق المجرمين، فاحصلوا على ميزانيتكم من المجرمين".

كما أعلنت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأدنى للبرلمان، دعمها للرئيس رودريغو دوتيرتي في حملته على تجارة المخدرات، والتي تعرضت لانتقادات واسعة داخليا وخارجيا، بسبب ما قال منتقدوها إنها انتهاكات حقوقية شابت الحملة، وكان من بينها قتل المشتبه بهم خارج نطاق القانون.

وقال مراقبون إن الميزانية الضئيلة تأتي انتقاما لجهود المفوضية الرامية للتحقيق في عمليات القتل ومساءلة المتورطين بها.

وكانت المفوضية قد طلبت ميزانية قدرها 1.72 بليون بيزو (نحو 34 مليون دولار)، لكن مجلس النواب وافق على 1000 بيزو فقط، وهو ما يساوي نحو 20 دولارا.

وحصلت المفوضية على ميزانية 749 مليون بيزو( نحو 15 مليون دولار) لعام 2017.

ومازال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على ميزانية العشرين دولارا قبل إقرارها بشكل نهائي.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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الفلبين
تجارة المخدرات
الشرطة
حقوق الإنسان

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