تركيا
الجمعة 24 يوليو 2020 11:56

باللغة العربية.. أول تغريدة لحساب مسجد آيا صوفيا على تويتر

مصلون يتوافدون في محيط مسجد آيا صوفيا لأداء صلاة الجمعة هناك لاول مرة منذ 86 عاما
مصلون يتوافدون في محيط مسجد آيا صوفيا لأداء صلاة الجمعة هناك لاول مرة منذ 86 عاما
الأناضول
أعاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فجر اليوم الجمعة، نشر أول تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمسجد آيا صوفيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان حساب المسجد على تويتر قد نشر أول تغريدة له وهي عبارة عن لفظ البسملة باللغة العربية "بسم الله الرحمن الرحيم"، في إشارة لافتتاح المسجد للعبادة اعتبارًا من صلاة الجمعة اليوم.

وفور نشر التغريدة أعاد الرئيس أردوغان نشرها على حسابه الرسمي بالموقع نفسه.

وفي حساب المسجد على تويتر، كُتب في خانة الميلاد يوم 29 مايو/أيار وهو التاريخ الذي فتحت فيه مدينة إسطنبول عام 1453.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى منذ عام 1934، تفعيلًا لقرار اتخذته إحدى المحاكم التركية في وقت سابق يوليو/تموز الجاري.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف. 

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو/ تموز.

وآيا صوفيا هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر
الأناضول
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تركيا
مسجد آيا صوفيا
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رجب طيب أردوغان

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