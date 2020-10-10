القضية الفلسطينية
السبت 10 أكتوبر 2020 22:15

انتقادات لمحاكمة السعودية لفلسطينيين على أراضيها بتهمة دعم فلسطين

محمد صالح الخضري (وسط) ممثل حركة حماس في السعودية منذ نحو عقدين
مواقع التواصل
أدانت منظمة حقوقية محاكمة السلطات السعودية لعشرات الفلسطينيين والأردنيين بتهم تتعلق بدعم القضية الفلسطينية

وقال "مجلس جنيف للحقوق والحريات" ومقره جنيف في بيان إن "أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، الإثنين الماضي، للفلسطيني محمد الخضري (81 عاما) ونجله هاني".

وأضاف: "جاءت هذه الجلسة للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لـ6 معتقلين أردنيين وفلسطينيين، وذلك على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب. ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني".

وأوضح أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا معتقلين لدى السعودية منذ فبراير/شباط 2019، "دون أسس قانونية".

وأشار المجلس الحقوقي إلى أن "هؤلاء المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية".

وذكر أن "السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 من مارس/آذار الماضي، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة بمكافحة الإرهاب".

وبيّن أن التهم المسندة إلى المتهمين، "تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة لهم بالمساس بالأمن السعودي".

وطالب المجلس، الأمم المتحدة بـ"تفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية".

وفي 9 من سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت "حماس" اعتقال السعودية للخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا في الحركة عن إدارة علاقاتها مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وأضافت الحركة أن اعتقال الخضري يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، من دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
قتلى وجرحى في انفجار أنبوب غاز غربي الجزائر (فيديو)
Thumbnail
الاتحاد الأوربي: لا خيار في أزمة ليبيا إلا الحل السياسي
Thumbnail
منظمات حقوقية تحث مصر على إلغاء عقوبة الإعدام
Thumbnail
كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات (فيديو)
Thumbnail
تقرير: الممرضون يعانون الإرهاق والضيق النفسي في الحرب على كورونا

الأكثر قراءة

  1. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  2. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع
  3. الأمن السعودي يسقط طائرة من دون طيار قرب قصر ملكي
  4. مظاهرات الجزائر تطالب برحيل كل رموز النظام وتغييرات جذرية
  5. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى