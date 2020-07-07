الصراع في ليبيا
الثلاثاء 7 يوليو 2020 16:59

المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حفتر

إحدى المقابر الجماعية التي خلفتها قوات حفتر في ترهونة
وسائل التواصل
وافقت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، على إرسال فريق للتحقيق بجرائم قوات اللواء خليفة حفتر في ليبيا.

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي، لوسائل إعلام محلية، منها قناة فبرايرالخاصة.

وقال القبلاوي: وافقت المحكمة الجنائية على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق في جرائم مليشيا حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي طرابلس

وأوضح المسؤول الليبي أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الآخر من يوليو/ تموز الجاري، وتؤكد على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا السراج المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق بـجرائممليشيا حفتر.

وتعهد السراج، في رسالة للمحكمة الدولية آنذاك، باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل وجُرح 138 شخصا في غضون شهرين، بألغام زرعتها قوات موالية لحفتر في ليبيا.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت قوات الوفاق أن قوات حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من 200 شخص في المناطق التي فرت منها قوات حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
المحكمة الجنايئية الدولية
حفتر
جرائم

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر.. التحفظ على صفوت الشريف أشهر وزراء إعلام مبارك
Thumbnail
الغارديان: لهذه الأسباب أصبح فيسبوك خطرا على الديمقراطية
Thumbnail
الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي
Thumbnail
شوم وأحذية وصراخ.. فيديو صادم لشجار عنيف داخل مسجد في مصر
Thumbnail
"الحقوني قبل ما نفسي يتكتم".. إصابة صحفي مصري بكورونا أثناء احتجازه (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. مصر.. التحفظ على صفوت الشريف أشهر وزراء إعلام مبارك
  2. الغارديان: لهذه الأسباب أصبح فيسبوك خطرا على الديمقراطية
  3. المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حفتر
  4. الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي
  5. شوم وأحذية وصراخ.. فيديو صادم لشجار عنيف داخل مسجد في مصر