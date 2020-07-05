السيسي بجوار عمر المختار.. أغنية جديدة لأصالة تفجر غضبا عربيا (فيديو)

تسببت صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب صورة المجاهد الليبي عمر المختار، في فيديو كليب جديد للمطربة السورية أصالة نصري، في هجوم وغضب واسعين على مواقع التواصل العربية.

الأغنية الجديدة تحمل عنوان "الحب والسلام"، لأصالة التي غادرت بلادها إبان انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، رفضا للقمع الذي مارسه النظام السوري، وتأييدا للثورة هناك.

وظهرت أصالة في كليب الأغنية، مع خلفية لعدد من الشخصيات الفنية والعلمية والتاريخية والسياسية والحكّام، وكان من بين الظهور صورة للمجاهد الليبي عمر المختار، يعقبها ظهور صورة للسيسي إلى جواره، في الدقيقة 3:45 من الكليب، وكأنما تشبه الأخير بالأول في استكمال رحلة النضال، الأمر الذي فجّر غضب المغردين والناشطين المصريين والسوريين والعرب.

وعبر المغردون الغاضبون عن استيائهم من الفيديو الذي اعتبروه "سقطة" للفنانة السورية، ورأوا أن أصالة تناقض نفسها، واتهموها بالتخلي عن الثورة، فكيف تدعم الثورة السورية ثم تعتبر السيسي، وهو مؤيد لنظام بشار الأسد، مناضلًا؟! وكيف للمطربة التي هربت من بطش النظام في سوريا، أن تتغنى بجرائم ديكتاتور آخر في مصر؟

#شاهد بالفيـديو



شعبة الاعلام في المخابرات الحربية المصرية تصدر البوم غنائي يضع سفاح القاهرة #السيسي مع سيدي عمر المختار امر الجناح العسكري للحركة السنوسية ولا يضع صورة لمجرم الحرب #حفتر رسالة واضحة بان حفتر ليس له اي دور نهائي مجرد ممهد للاحتلال الروسي بمباركة إسرائيلية . pic.twitter.com/ZEEO7DdXYb — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) July 4, 2020

كما أكد الناشطون، أنه لا وجه للمقارنة بين المقاوم والقائد الوطني عمر المختار وبين السيسي الذي انقلب على الثورة المصرية وعلى الديمقراطية في بلاده، معتبرين أن التشبيه فيه "إساءة" للمجاهد والمقاوم الليبي الراحل عمر المختار ونضاله لتحرير شعبه، في الوقت الذي يتهم فيه السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر.

وخلال الكليب أيضًا، برزت صورة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مع كلمات السلام في مقطع الأغنية، ما ربطه بعض المغردين بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في كامبد ديفيد عام 1979.

كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور. صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة"أنا السلام"!تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ! pic.twitter.com/bJGYbBqHsw — مُنى حوّا (@MunaHawwa) July 4, 2020

كما ظهرت خلال الكليب صور لرئيس الإمارات الراحل زايد بن آل نهيان، وملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود، وشخصيات أخرى.

وطُرحت أغنية "الحب والسلام" تزامنًا مع الذكرى السابعة لأحداث "30 يونيو/حزيران" ‏التي يعتبرها النظام المصري ثورة، بينما يؤكد المعارضون لنظام السيسي على أنها "انقلاب عسكري دموي" على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

لا #أصالة ولا معاصرة.. بل نخب زائفة، فقيرة الضمير، عديمة الإحساس، تزخرف الباطل، وتداهن الفجرة.. وإلا فهل يصل عمى البصيرة حد الربط بين السفّاح #السيسي والشهيد عمر المختار؟! pic.twitter.com/FJYRFQc1Jx — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 4, 2020

غنت @AssalaOfficial أصالة نصري للدكتاتور المقبور حافظ الأسد " يا حافظ العهد يا طلاع ألوية" هي وقفت مع #السعودية عندما كانت ضد بشار ليس أكثر. هي مع مصالحها في السوق السعودي والإماراتي والمصري وليست مع شعبها https://t.co/u4byVPnkBW — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) July 4, 2020

ملاحظة متأخرة على الكليب! مرقت صورة رئيس عربي إلى جانب صورة أحد أعظم رموز المقاومة ضد الاحتلال/ القائد الشيخ الشهيد #عمر_المختار. صورة هذا الرئيس العربي ترمز إلى أكبر إخفاقات (أصالة) التي لطالما احترمت مواقفها الإنسانية والسياسية سابقًا. المجد للأوطان لا للأنظمة.#الحب_والسلام https://t.co/9OAr3iGGyC — Sireen Harb™ (@sireen_ghaith) July 4, 2020

في ذكرى إنقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي تغني أصالة للحب والسلام.. وللسيسي!



كيف لك أن تكوني ضد الأسد وتحبين السيسي



ياحيف يا أصالة ياحيف#أصالة_نصري pic.twitter.com/CUYZKyg1ra — غسان ياسين (@ghassanyasin) July 4, 2020

مسكينة لاتعلم ان بشار والسيسي وجهان لعملة واحدة — ma_shalan (@ma_shalan) July 4, 2020

كليب أصالة الجديد خذلنى وأنا كنت مستياه جداً ومتابعة.. مجمعة طغاة مع ناس عظيمة رغم إن أحد أسباب عشقى ليها أفكارها ونصرتها للحق برغم الهجوم والبهدلة اللى بتتعرضله💔 — amany zihery (@amanyzihery) July 4, 2020

#أصالة ضد #بشار_الأسد

لكن مع #السيسي وبتغني #خليفة_الله بعد ما عملت إعلان #مدينتي

وراغب علامة مع المظاهرات في #لبنان لكن عمل فيديو دعما للسيسي ضد مظاهرات سبتمبر 2019 في #مصر

بتوع مصالح مَش مباديء

غالبية الممثلين والفنانين المصريين بيدعموا المستبدين في كل البلاد العربية 😉 — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) July 4, 2020

قمة الحقارة هو أن تجمع بين هامة تناطح السحاب بوضيع منحط وكأنهم أقران#أصالة_نصري pic.twitter.com/MAp6yXW6vI — said (@saiddbenali) July 4, 2020

#اصالة_نصري عاملة فيديو كليب بعنوان " الحب والسلام"، ظهر في الكليب صورة للسيسي بجانب عمر المختار

شو هالتناقض والوقاحة هاي من أصالة؟ بتساوي بين عمر المختار القائد والزعيم بواحد بلحة عرص زي السيسي؟

مش على أساس طلعتي من سوريا لأنك ضد بشار الأسد بتروحي ع مصر عشان تعرصي وتسحجي لبلحة! pic.twitter.com/rMX8kGoJo6 — مش هيك (@meshhek) July 4, 2020

أصالة نصري. الحب و السلام مع الحكام العساكر و اخرهم السيسي الذي يطبق الحب و السلام علي الطريقة العسكرية الدكتاتورية المجندة لخدمة أسيادهم. — الدكتور طارق العزابي. Dr. Tareq Azabi (@TareqAzabi) July 5, 2020

بلوم الفنانةأصالة نصري بعدم وضع صورة "للمناضل" حافظ الأسد أنا برأي مقطع عم تحكي فيه عن النضال فيه "البلحة" عبد الفتاح السيسي لازم دغري بعد صورته يكون في صورة لأبو النضال المقبور!!بالمناسبة الأغنيةجميلةجداًولكن أصالة خريجةمدرسةالبعث ومن الصعب تلبس غير توب وين ماراحت!#أصالة_نصري pic.twitter.com/owsjQgNWlA — mohammed niou (@mohammedniou) July 4, 2020

"لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي" .. عمر المختار

"حيعمل التعليم إيه في وطن ضايع" .. عبد الفتاح السيسي

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صورة عمر المختار لا يمكن أن تظهر مطلقا مع صورة السيسي يا #أصالة_نصري ..

رحم الله مصطفى العقاد pic.twitter.com/8QnchOkCBo — Mahmoud AlKen محمود الكن (@mmalken) July 4, 2020

يخرب بيتك يا أصالة على هيك مصيبة. هو لازم المغنيين كلهم يسقطوا؟

ما شبعوا فلوس — عبدُ الرحمن (@Gazabibliophile) July 4, 2020

أكل العيش مر — abrahim hmdy (@hima00000) July 4, 2020