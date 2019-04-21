السودان
الأحد 21 أبريل 2019 16:08

السعودية والإمارات تقدمان للسودان 3 مليارات دولار

عبد الفتاح البرهان- رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان
وكالة الأنباء السودانية
أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
التفاصيل
  • وكالة الأنباء السعودية نشرت بيانا جاء فيه أن البلدين سيقومان بـ"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار.
  • البيان: المبالغ تشمل" 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف"    
  • البيان: سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.    
خلفيات
  • بعد تظاهرات استمرت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل، بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل "مجلسا عسكرياً انتقالياً".
  • اتهم تجمع المهنيين في السودان المجلس العسكري بالحيلولة دون تسليم السلطة لمدنيين ودعا إلى الاحتشاد في ميدان الاعتصام بالخرطوم.
  • أرسلت السعودية والإمارات وفدا رفيع المستوى إلى السودان عقب تولي المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان مقاليد السلطة في البلاد.
  • أعربت السعودية والإمارات عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي.    
  • السودان شريك رئيسي في التحالف العسكري السعودي الإماراتي في اليمن.
  • قاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار 2015.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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