الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:28
السعودية ترد على مجلس الشيوخ في قضية مقتل خاشقجي
استنكرت السعودية الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبار ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
أبرز ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بالخارجية السعودية:
- المملكة العربية السعودية تستنكر الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
- موقف مجلس الشيوخ يتضمن تدخلاً سافراً في شؤون المملكة الداخلية، ويطال دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة.
- المملكة تثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، وتدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية.
- المملكة تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بالملك وولي عهده بأي شكل من الأشكال.
- هذا الموقف لن يؤثر على دور المملكة في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي.
- تتمتع المملكة بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
خلفية:
- مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالإجماع، الخميس الماضي، على تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.
- مجلس الشيوخ وافق أيضا على قرار يعمل على إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في حرب باليمن.
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يعتبر تصويت مجلس الشيوخ توبيخا تاريخيا نادرا للرئيس دونالد ترمب الذي يدعم ولي العهد السعودي وبرأه أكثر من مرة من تورطه في مقتل خاشقجي.
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الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ابن سلمان.
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منظمات حقوقية وأممية تطالب بتحقيق دولي في جريمة مقتل خاشقجي وإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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