السعودية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 19:13

السعودية: ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي

صورة من تقرير الهيئة عن التضخم في أغسطس
هيئة الإحصاء السعودية
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية إلى 2.2 في المئة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي.

وقال بيان للهيئة إن "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعًا إلى 107.3 نقطة خلال أغسطس/ آب 2018، مقارنةً بـ 104.9 نقطة خلال أغسطس/ آب 2017.

وسجلت 10 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعًا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بشهر أغسطس/ آب من عام 2017.

أعلى خمس مجموعات تسجل ارتفاعا
  • "النقل" ارتفع بنسبة 10.5 في المئة.
  • "التبغ" ارتفاع بنسبة 9.9 في المئة.
  • "المطاعم والفنادق" 8.4 في المئة.
  • "الأغذية والمشروبات" 6.6 في المائة.
  • "الصحة" 4 في المئة.
سجلت مجموعتان فقط تراجعا على أساس سنوي
  • "الملابس والأحذية" تراجعت بنسبة 8.5 في المئة.
  • "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" تراجعت بنسبة 1.3 في المئة.
ضرائب
  • فرضت السعودية منذ يوليو/ تموز 2017 ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و 100 في المئة.
  • بدأت السعودية مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.
المصدر
وكالات
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