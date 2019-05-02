الخميس 2 مايو 2019 15:16
السراج: لا وقف لإطلاق النار حتى يتوقف الاعتداء على طرابلس
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.
التفاصيل:
- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، أوضح خلال افتتاحه اليوم لجلسة مجلس الوزراء العادية الخامسة لسنة 2019. موقف المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تجاه الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية.
- السراج تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء، عن الموقف على الأرض حيث أكد أن الشباب يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة.
- بالنسبة للموقف السياسي والحديث عن وقف إطلاق النار والعملية السياسية، أوضح السراج للأطراف الداخلية والخارجية أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.
- رئيس المجلس الرئاسي قال"بالنسبة للعودة للعملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل يختلف تماماً عن الوضع بعد هذا التاريخ"، مشيرا إلى أن هناك متغيرات، موضحا "نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد أطراف العملية السياسية ونعمل على استمرارها.
- السراج أضاف أن هناك من نسف العملية السياسية وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية، مؤكدا أن العودة للعملية السياسية سيكون مختلفا لما كان عليه.
خلفيات:
- قوات حفتر المتحالفة مع حكومة غير معترف بها في شرق البلاد، بدأت هجوما لانتزاع السيطرة على طرابلس لكنها لم تتمكن حتى الآن من اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.
- تمكنت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس من دفع قوات خليفة حفتر للخلف على بعض الجبهات الجنوبية، وحققت قوات الحكومة الشرعية مكاسب في بعض مناطق عين زارة.
- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان بعد الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع إن المستشفيات تعاني نقصا مزمنا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.
- بيان المنظمة أوضح أنه "من الضروري السماح للمستشفيات والمنشآت الطبية والعاملين في قطاع الصحة ومركبات نقل المصابين بأداء مهامها بأمان".
- قالت منظمة الصحة العالمية على تويتر إن 278 شخصا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة وأصيب 1332 آخرون.
المصدر
الجزيرة مباشر
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