الداخلية المصرية تقتل 17 شخصا في مداهمتين بالعريش والقليوبية

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القليوبية

في بيان صدر في وقت لاحق مساء الخميس، قالت الداخلية إن قوات الأمن قتلت ستة ينتمون لحركة "حسم" في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة مبنى كانوا يختبئون به داخل مزرعة في محافظة القليوبية.

البيان أضاف أن القوات عثرت معهم أيضا على أسلحة نارية وكمية من المواد المتفجرة. ولم تحدد تاريخ أو توقيت المداهمة ولم تذكر أسماء الضحايا أيضا.

الداخلية قالت إنها عثرت مع القتلى على ثلاث بندقيات طبنجة 9 مم والعديد من الطلقات وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، بحسب البيان.