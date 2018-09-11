الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 13:31
الجنائية الدولية ترد على تهديدات أمريكية باعتقال قضاتها
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء إنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء".
- جاءت تصريحات المحكمة بعد يوم من تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.
- قالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.
- البيان: المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة سيادة القانون الشاملة.
معلومات أساسية
- كانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة قد قالت العام الماضي إن هناك "أسسا منطقية للاعتقاد" بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان وإن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
- قال بولتون أمس الإثنين إنه إذا بدأت المحكمة مثل هذا التحقيق، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستدرس منع قضاة المحكمة ومدعي العموم فيها من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام المحاكم الأمريكية.
- لم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش. وسنت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأمريكية الذي يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد الأجهزة الأمريكية الذين تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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