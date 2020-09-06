التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأحد 6 سبتمبر 2020 19:59

الإمارات وإسرائيل تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران.. ما القصة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الجزيرة
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط.

وقال بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير".

وأضاف: "لقد توصلتا إلى اتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الشواطئ الأمريكية أو يؤذي أحد في الشرق الأوسط".

ووصف بومبيو الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "لحظة تاريخية".

واعتبر المعارض الإماراتي حمد الشامسي أن "إسرائيل" تريد أن تستخدم الإمارات قاعدة متقدمة لتهديد إيران، كما تستخدم إيران أراضي لبنان لتهديد "إسرائيل".

وأضاف الشامسي أنه "لا يمكن تفسير ما تقدمه الإمارات اتجاه الكيان الصهيوني إلا أن هذا الكيان استطاع أن يخترق القرار السياسي والقرار الأمني لدى دولة الامارات وأصبح يؤثر فيه".

وتساءل أحد المغردين حول هذا التحالف قائلاً: "ماذا لو دمرت إيران كليهما؟"، فيما اعتبر معلق آخر أنه "تم تنفيذ خطط تكتيكية جيدة بشكل جيد".

وفي 13 من أغسطس/آب الجاري، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أية عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

وقام وفد أمريكي إسرائيلي مشترك برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره، بزيارة إلى أبوظبي قبل أسبوع، أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الإماراتي في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر

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