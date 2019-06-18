الثلاثاء 18 يونيو 2019 21:35
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في وفاة مرسي
دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إلى "تحقيق مستقل" في الأسباب التي أدت الى وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.
التفاصيل
- المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.
- كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته.
- كولفيل: يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة.
- كولفيل: التحقيقات يجب أن "تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كان لظروف اعتقاله أثر في موته".
خلفيات
- توفي أول رئيس مصري منتخب خلال جلسة محاكمته، أمس الإثنين، بعد سقوطه مغشيا عليه.
- فرضت سلطات الأمن قيودا أمنية مشددة على أسرته ومنعت دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية شمالي مصر وقررت دفنه بمنطقة شرق العاصمة المصرية القاهرة.
- منع الأمن المصري أنصاره من تشيع جنازته أو الصلاة عليه ولم يسمح إلا لأسرته فقط بالصلاة عليه.
- أدى الآلاف حول العالم صلاة الغائب على الرئيس المعزول.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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