احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بممرضات إيطاليات يواجهن كورونا
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا صورا لممرضات وهن في حالة إنهاك بدني شديد نتيجة للعمل المستمر.
ومن بين الصور التي تبادل مستخدمو مواقع التواصل في إيطاليا نشرها، صورة ممرضة تلقي برأسها على لوح مفاتيح جهاز كومبيوتر نتيجة للإجهاد.
وتعمل صاحبة الصورة وهي الممرضة إيلينا باغلياريني في مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، حيث الخط الأول لمكافحة العدوى.
ويتمتع إقليم لومبارديا، الذي يعد الرئة الاقتصادية للبلاد، بواحد من أفضل الأنظمة الصحية في العالم، لكن العاملين فيه يقولون إن طاقتهم قد استنفدت إلى حد كبير.
وعن صورتها التي التقطها زميل في غرفة الطوارئ في خضم ليلة عمل، قالت إيلينا "من جهة، شعرت بالانزعاج لانتشار صورتي بكل مكان، خجلت من إظهار هشاشتي. لكن مع ذلك أنا سعيدة، فقد تلقيت الكثير من الرسائل الجميلة من أشخاص تأثروا بقصتي".
وأضافت "في الواقع، لا أشعر بتعب جسدي، يمكن أن أعمل 24 ساعة متتالية إذا لزم الأمر، لكن لا أخفي أنني في هذه اللحظة قلقة لأنني أحارب عدوا لا أعرفه".
ويتحدث العديد من الأطباء والممرضين ومساعدي التمريض لوسائل الإعلام أو يشاركون يومياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتلاء وحدات الرعاية المركزة وحاجتهم إلى "فرز" المرضى.
وفي الجنوب، حيث بدأت المستشفيات في توسكانا تواجه المعاناة نفسها، نشرت الممرضة أليسيا بوناري صورةً على تطبيق إنستغرام تظهر فيها علامات القناع الجراحي على وجهها بعد يوم طويل.
وكتبت أليسيا "أشعر بالخوف لأن القناع لا يلتصق بالوجه تماماً، أخشى أيضاً أن أكون قد لمست عن طريق الخطأ قفازات ملوثة، أو ألا تغطي النظارات عيني تماما، أو أن يكون فاتني شيء ما".
وقالت أليسيا إنها لم تعثر على وقت للذهاب إلى الحمام أو شرب المياه لمدة ست ساعات، وأنها "متعبة نفسيا"، كما كل زملائها منذ أسابيع.
Sono i un'infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato. Sono stanca fisicamente perché i dispositivi di protezione fanno male, il camice fa sudare e una volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore. Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare a lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore.
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أما دانييلي ماكشيني، وهو طبيب في بيرغامو في شمال البلاد، فكتب عبر موقع فيسبوك، "لم يعد هناك نوبات عمل، ولا ساعات محددة. الحياة الاجتماعية معلقة بالنسبة لنا... لم أر ابني وعائلتي منذ نحو أسبوعين خشية من أن أنقل إليهم العدوى".
وأضاف "أكتفي ببعض الصور لابني أشاهدها دامعا وبعض الاتصالات عبر الفيديو".
وفي مستشفى سان جيوفاني بوسكو في تورينو في الشمال أيضا، شكل فريق مساعدة نفسية لدعم الطواقم الطبية الواقعة تحت الضغط.
وأوضحت المعالجة النفسية مونيكا أنييسوني، وهي من ضمن فريق من 20 معالجا نفسيا انخرطوا في المهمة، أن "المبادرة تهدف أساسا لدعم العاملين في الإنعاش والطوارئ. لكن كل من هم بحاجة يمكن لهم الطلب، نحن متاحون للجميع".
وأشارت إلى أن الضغط والتوتر يتصاعد في أوساط العاملين ليس فقط بسبب الوتيرة الجنونية للعمل، ولكن أيضا بسبب "التوتر المتواصل وبالتالي الخوف، الخوف من ارتكاب خطأ، من تلقي العدوى، من عدم القدرة على مواصلة العمل في ظل هذه الظروف".
وأوضحت مونيكا أنها وزملاءها يعلمون الطواقم الطبية كيفية إدارة مشاعرهم وتوترهم، "عبر الانقطاع عن العمل للحظات، وإعادة التركيز، وخفض التوتر عبر تمارين تنفسية، وتركيز الانتباه على أمر آخر"، وإلا "فسينال التوتر من طاقتهم".
وذكرت وسائل إعلام إيطالية الخميس إن 50 طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيرغامو الشمالية وحدها.
والسبت، ذكرت وسائل إعلام إيطالية إن 76 عاملا في إحدى المستشفيات وضعوا في الحجر الصحي بعدما خالطوا مرضى مصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ستة منهم يعالجون في المستشفى وأحدهم في العناية الفائقة.
وقال جوليو جاليرا مسؤول الصحة في الإقليم إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في الإقليم ارتفع إلى 966 السبت بزيادة 76 حالة وفاة عن الجمعة.
وأضاف المسؤول الإيطالي أن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع بواقع 1865 حالة ليصل إلى 11685 حالة.
وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1441 حالة السبت بنسبة 14 في المئة بعد أن كان 1266 في اليوم السابق.
وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 من 17660 حالة، كما ارتفع عدد المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.
وما تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوربا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.
وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض السبت بلغ 527 ليصل العدد الإجمالي إلى 1966 شخصا منذ أن تفشى كورونا في شمال إيطاليا يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.
As we go about our business this weekend, let’s remember and be grateful to the doctors, nurses & other medical personnel that are now the main defense against the #covid19 #coronavirus. A photo from Italy speaks volumes about their dedication (by Francesca Mangiatordi) 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/eF0Cia0lhG— Patrick Njoroge (@njorogep) March 14, 2020