السعودية
الاثنين 13 يوليو 2020 19:02

اتهامات بالشرك: وقف برنامج تلفزيوني بالسعودية أثار جدلاً.. ما القصة؟

لقطة من برنامج "أمنية خضراء"
أثار قرار السعودية وقف برنامج أطفال بدعوى مساهمته في "الشرك بالله" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره مغردون قرارا خاطئا بينما رأى آخرون أنه ناتج عن "الانفتاح السعودي".

وأوقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي برنامج "أمنية خضراء" بعد أن طلب مذيع البرنامج في إحدى الفقرات من الأطفال كتابة أمنياتهم وتعليقها على "شجرة الأمنيات".

وأعلنت السعودية إيقاف البرنامج الذي تعرضه قناة "SBC"، ويستهدف الأطفال، وذلك بسبب دعوة مقدمه إليهم لكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها.

وعلق إمام وخطيب جامع منير النمر في الطائف، عبد الرحمن الشهري، مرفقاً مقطع الفيديو، قائلاً: "علموا أولادكم التوحيد قبل أن يعلمهم هؤلاء الشرك".

واعتبر مغردون أن الاعتذار غير مقبول، وأنه كان من الواجب مراجعته قبل العرض.

واستغرب ناشطون من قرار وقف البرنامج قائلين: "أطفال علقوا (شرايط ملونة) فيها أمنياتهم على شجرة، صارت إساءة والبرنامج توقف وربما ينتهي مستقبل الإعلامي. ولكم وجه تبون سياحه وانفتاح ومهاجرين نوعين".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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