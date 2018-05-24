الأراضي الفلسطينية المحتلة
الخميس 24 مايو 2018 13:18

إسرائيل تعلن عن خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية بالضفة

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
غيتي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس أن إسرائيل تعتزم طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وربطت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بين الإعلان وبين إحالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قبل يومين طلب إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن ليبرمان أن المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية سيجتمع الأسبوع المقبل للموافقة والمضي في المشاريع في 30 مستوطنة إسرائيلية في الضفة المحتلة.

ووفقا للصحيفة، يتضمن هذا منح الموافقات النهائية على 2500 وحدة جديدة، وتقديم خطط لـ 1400 أخرى.

وقال ليبرمان في بيان إن "الوحدات الـ2500 الجديدة التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018".

وأضاف أنه سيسعى أيضًا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة.

وتابع ليبرمان: "نحن ملتزمون المضي قدمًا في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ونلتزم بوعدنا".

وقال الوزير الإسرائيلي "في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية".

وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

والثلاثاء طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدًا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة".

المصدر
فرانس برس
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
وزير الدفاع الإسرائيلي
أفيغدور ليبرمان
خطة استيطانية جديدة
مستوطنات إسرائيلية
الضفة الغربية المحتلة
المحكمة الجنائية الدولية

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