فلسطين المحتلة
الأربعاء 3 أبريل 2019 19:22

إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي فُقد منذ اجتياحها لبنان في 1982

الجندي الإسرائيلي زخاري بوميل
الجندي الإسرائيلي زخاري بوميل
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استعاد رفات جندي فقد منذ اجتياح إسرائيل للبنان في صيف 1982.
التفاصيل
  • المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل.
  • المتحدث: رفات بوميل عاد إلى إسرائيل منذ أيام قليلة.
  • المتحدث: تم التأكد رسميا أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.
  • المتحدث باسم الجيش لم يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.
  • المتحدث: جنديان آخران لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة.
  • المتحدث: تم إبلاغ عائلات بوميل والجنديين الآخرين المفقودين قبيل إعلان الأمر أمام الإعلام.
خلفيات
  • لا يزال الجيش الإسرائيلي يعتبر جندييه الآخرين، يهودا كاتس وتسفي فلدمان،  مفقودين.
  • معركة السلطان يعقوب شهدت مواجهة بين الجيشين الاسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من يونيو/ حزيران 1982.
  • هاجر بوميل إلى إسرائيل مع والديه من نيويورك في عام 1970 وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك مع جيش الاحتلال في اجتياح لبنان.
  • في عام 2018، قالت روسيا إن قواتها في سوريا كانت تحاول تحديد رفات جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات سابقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فلسطين المحتلة
إسرائيل
لبنان
جندي مفقود
سوريا

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