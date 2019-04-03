الأربعاء 3 أبريل 2019 19:22
إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي فُقد منذ اجتياحها لبنان في 1982
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استعاد رفات جندي فقد منذ اجتياح إسرائيل للبنان في صيف 1982.
التفاصيل
- المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل.
- المتحدث: رفات بوميل عاد إلى إسرائيل منذ أيام قليلة.
- المتحدث: تم التأكد رسميا أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.
- المتحدث باسم الجيش لم يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.
- المتحدث: جنديان آخران لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة.
- المتحدث: تم إبلاغ عائلات بوميل والجنديين الآخرين المفقودين قبيل إعلان الأمر أمام الإعلام.
خلفيات
- لا يزال الجيش الإسرائيلي يعتبر جندييه الآخرين، يهودا كاتس وتسفي فلدمان، مفقودين.
- معركة السلطان يعقوب شهدت مواجهة بين الجيشين الاسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من يونيو/ حزيران 1982.
- هاجر بوميل إلى إسرائيل مع والديه من نيويورك في عام 1970 وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك مع جيش الاحتلال في اجتياح لبنان.
- في عام 2018، قالت روسيا إن قواتها في سوريا كانت تحاول تحديد رفات جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات سابقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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