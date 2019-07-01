أفغانستان: 10 قتلى و 65 جريحا في انفجار هز العاصمة كابل

انفجار شاحنة ملغومة قرب مجمع تابع لوزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية كابول غيتي

قال مصدر في وزارة الداخلية الأفغانية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء انفجار سيارة ملغومة وسط العاصمة الأفغانية كابل في هجوم تبنته حركة طالبان.

ونقل مراسل الجزيرة عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الانفجار وقع أمام مقر المنتخب الأفغاني لكرة القدم قبل ان يقتحم مهاجمون مبنى حكوميا قربه، وأضاف ان الشرطة طوقت المنطقة وأن طائرات الجيش تحلق فوق موقع الانفجار. ما الذي حدث؟ هز انفجار قوي، صباح الاثنين، وسط كابول موقعا "عشرات الجرحى" وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات.

قالت السلطات الأفغانية إن قوات الأمن تشتبك مع مسلحين اقتحموا مبنى في العاصمة كابول بعد انفجار شاحنة ملغومة قرب مجمع تابع لوزارة الدفاع مما أسفر عن إصابة 65 شخصا على الأقل.

قال مسؤول أمني إن ما لا يقل عن 3 مسلحين دخلوا مبنى يقع في محيط وزارة الدفاع بعد الانفجار الذي نُفذ بالقرب من إدارة الهندسة والإمداد التابعة للوزارة.

قال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "اقتحم مسلحون مبنى وهم يشتبكون مع القوات الأفغانية بعد الانفجار القوي".

قال رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8,55 (4,25 ت غ) قرب حي بولي محمود خان في كابول.

رحيمي: انفجرت سيارة مفخخة أولا ثم قام عدة مسلحين بمهاجمة مبنى" مضيفا أن "القوات الخاصة في الشرطة تطوق المنطقة".

كتب متحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار على تويتر "نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات".

قال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة إن ما يصل إلى 65 شخصا، بينهم 9 أطفال، أصيبوا في الانفجار ونُقلوا إلى المستشفى. ولم ترد أي تقارير على الفور عن سقوط قتلى.

ارتفع عمود من الدخان فوق موقع الانفجار وسمع صحافي في وكالة فرانس برس طلقات نارية في المنطقة.

هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المنطقة كما أغلقت الطرقات المؤدية إلى "المنطقة الخضراء" الخاضعة لتدابير أمنية مشددة والتي تؤوي العديد من المباني الرسمية والسفارات. هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة بعد وقوع انفجار ضخم في العاصمة الأفغانية كابول (غيتي) توجد في المنطقة عدة مبان عسكرية وحكومية بالإضافة إلى مقر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم الذي قال متحدث باسمه إن رئيسه يوسف كارجار كان من بين عدة أعضاء أصيبوا.

قال متحدث باسم اتحاد كرة القدم شمس أميني لفرانس برس "وقع انفجار ضخم قرب بوابة الاتحاد".

تابع "بعض زملائنا في الداخل، وردنا وقوع جرحى. لا نعرف ما إذا كان المهاجمون دخلوا المبنى".

وقع الانفجار كذلك على مقربة من مكاتب شبكة "شامشاه تي في" التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل أن تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارا جسيمة. انفجار شاحنة ملغومة قرب مجمع تابع لوزارة الدفاع الأفغانية مما أسفر عن إصابة 65 شخصا على الأقل (غيتي9 محادثات السلام الأفغانية: يأتي الهجوم في الوقت الذي يجري فيه مبعوث السلام الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد جولة سابعة من محادثات السلام مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف وضع حد للحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

تزامن استئناف المفاوضات مع هجوم نفذته حركة طالبان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيا موالية للحكومة.

بدأت المحادثات في سبتمبر/ أيلول الماضي وهي تتركز على محاور أربعة: مكافحة الارهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

تصرّ طالبان على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابول.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى كابول الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان "قبل الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل".