مصر
الأربعاء 29 أبريل 2020 13:03

"أفشل المخططات الإرهابية".. دار الإفتاء المصرية تشيد بمسلسل "الاختيار"

صورة من إعلان مسلسل "الاختيار"
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أشادت دار الإفتاء المصرية بالمسلسل التلفزيوني "الاختيار" الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات الرمضانية، في خطوة اعتبرها كثيرون خارج نطاق عمل دار الإفتاء.

وقال مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لدار الإفتاء المصرية في منشوره المطول على صفحته بموقع فيسبوك ما يلي:

  •  مسلسل "الاختيار" قضى على آمال جماعات الإرهاب في تشويه الجيش المصري.
  • "الاختيار" أحبط أكثر من 800 إصدار مرئي ومسموع ومقروء "للجماعات الإرهابية" على مدار ست سنوات.
  •  بعد سنوات من محاولات تشويه الجيش المصري .. "الاختيار" أثبت رسوخ المكانة الرفيعة للقوات المسلحة في عقول وقلوب المصريين.
  • "الاختيار" أظهر وحدة وتماسك المصريين في مواجهة "الإرهاب".
  •  "الاختيار" أفشل مخططات إعلام "الجماعات الإرهابية" بالخارج ولجانها الإلكترونية.

وواصل المرصد الإشادة بالمسلسل التلفزيوني قائلاً "إن النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل "الاختيار" الذي يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قد أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة الدعايات الكاذبة والخبيثة التي روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة".

كما علقت دار الإفتاء على مسلسل الاختيار عبر فيسبوك قائلة "لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب".

وأضافت "الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها".

وتعجب الكثير من المتابعين من هذه الخطوة، معتبرين أنها خارج نطاق عمل دار الإفتاء تماماً، وأنها بذلك تلعب دور "الناقد الفني" أو "المروج" لأحد مسلسلات رمضان الدرامية.

وعلق أحدهم قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، دا منشور لدار الإفتاء"؟، وقال آخر: "مالها صفحتكم قالبة على مدينة الانتاج الإعلامي؟ خير إن شاء الله"؟

ورأى آخرون أن الأولى بدار الإفتاء المصرية الدعوة والعمل على إنشاء قنوات تلفزيونية دينية تعلم الناس القرآن والحديث، أو تدعوهم لقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة في رمضان، لا أن تحلل لهم مشاهدة المسلسلات.

وأثارت هذه الفتوى جدلاً واسعًا بين كثير من المصريين إذ رأى بعضهم  أن الفتوى ليس وقتها على الإطلاق ونحن في زمن الوباء، وفي شهر رمضان أيضًا، حيث يجب على دار الإفتاء حث المسلمين على فعل الخيرات بأنواعها لا على مشاهدة التلفاز، والترويج لمسلسل يلمع صورة الجيش المصري دون غيره من المسلسلات.

المصدر
الجزيرة مباشر
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دار الإفتاء المصرية
مسلسل
الاختيار

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